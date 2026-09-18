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Se juega en la casa del vóley. Gimnasia se mide con universidad de la matanza

Estudiantes se cruza contra Banco

Julieta Herrera
candela cortes cardulli

Por Redacción

En uno de los partidos de la sexta fecha del torneo Metropolitano de vóley femenino de División de Honor se estarán cruzando en otro de los duelos platenses, Estudiantes y Banco Provincia.

Dicho partido está previsto para que se inicie a las 21; mientras que contará como escenario a la “Casa del Vóley”, que se encuentra en las instalaciones del Parque Olímpico de Buenos Aires.

En tanto, Gimnasia y Universidad Nacional de La Matanza será el preliminar del duelo platense, ya que estarán jugando, a partir de las 19. Ambos partidos será televisados por la señal de cable de Fox Sports.

El conjunto bancario llega al encuentro con Estudiantes con un tropezón sobre Gimnasia 3 a 0 (25-22, 25-23 y 25-18); mientras que el conjunto albirrojo cayó contra su par de Ferro Carril Oeste en sets corridos (25-17, 25-16 y 25-19).

A esta altura del torneo femenino, Boca Juniors se encuentra como puntero absoluto e invicto con 15 puntos. A todo esto, Banco Provincia suma 10, Gimnasia 8 y Estudiantes cuenta con apenas dos unidades.

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