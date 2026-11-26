A menos de 48 horas de la final, Estudiantes se entrenó por primera vez en el predio de Montevideo City Torque. Luego de la sesión programada, Ezequiel Piovi habló con los medios presentes y destacó cómo se siente el equipo de cara al duelo ante Palmeiras.

“Nos encuentra bien, estamos muy ilusionados con todos los chicos. La gente también y eso es un envión importante para nosotros. Pudimos mirar a Palmeiras, lo analizamos. Llegan con un carga de partidos pero el sábado es un partido aparte”, inició el mediocampista.

En ese sentido, el exjugador de Arsenal dejó en claro que el equipo buscará dar lo mejor de sí el sábado ante el equipo brasileño. “Supimos medirnos contra equipos de mucho poder. El sábado vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora, sabemos dónde podemos sacar alguna ventaja nosotros”, aseguró.

“Nos ganamos el respeto adentro de la cancha con la clase de partidos que hicimos, contra los rivales que lo hicimos. Tenemos que demostrarlo nuevamente. Es el partido más importante de mi carrera”, argumentó más tarde.

Finalmente, Piovi se mostró agradecido con todo el cariño que recibió por parte de los hinchas de Estudiantes y remarcó que dejarán hasta la última gota de sudor dentro del estadio Centenario. “Agradecer el apoyo, estuvieron siempre, siempre creyeron en el equipo. Que crean que nosotros estamos con la misma fe e ilusión. Sabemos el esfuerzo que hizo la gente. Sabemos que se fueron mucho los costos. Valoramos eso. Sabemos que están con nosotros. Ojalá que hagamos un gran partido y se sientan representados”, sentenció.