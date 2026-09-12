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Las entradas ya se encuentran a la venta

Estudiantes se prepara para copar San Pablo

2.000 localidades tendrá estudiantes en el Neo Química Arena / x

Por Redacción

A pocos días del partido entre Corinthians y Estudiantes por el juego de revancha de los Cuartos de final de Copa Libertadores, las entradas para la definición en el Neo Química Arena ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la plataforma Fiel Torcedor.

Dos mil localidades dispuso la dirigencia del Timao para el partido en San Pablo, con un valor de R$ 170,00 –cerca de 50 mil pesos argentinos– por entrada. Los hinchas del Pincha estarán ubicados en el sector de la cabecera Sur del estadio.

Para adquirir los tickets, en primer lugar, los hinchas deberán ingresar al sitio web y crear una cuenta personal cargando sus datos. Desde el club recomendaron realizar este paso con anticipación.

Una vez generada la cuenta, hay que ingresar con los datos de usuario y seleccionar la opción para cambiar a “categorías inclusivas u otras”. El usuario deberá elegir la opción “Entradas para visitante”, aceptar los términos reglamentarios y guardar la modificación para quedar habilitado.

Por su parte, el Club recomendó que se revisen correctamente los datos cargados en la web y completar la operación únicamente a través de los canales oficiales de venta.

corinthians se prueba con flamengo antes de la revancha

Corinthians tendrá una dura parada en Río de Janeiro ante Flamengo por la fecha 27 del Brasileirao. El partido se jugará mañana a las 17.30 en el Maracaná.

Al igual que Estudiantes en la competencia doméstica, el Timao no encuentra el rumbo en certamen local y necesita sumar para no perder terreno en la lucha por clasificar a copas internacionales el próximo calendario. Los dirigidos por Diniz viene de perder 2-0 ante Chapecoense, último en la tabla.

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