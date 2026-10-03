Estudiantes suspendió el entrenamiento de este sábado por el desgaste acumulado de los jugadores

Por el desgaste y cansancio del plantel, producto de la seguidilla de partidos disputados, Alexander Medina decidió suspender el entrenamiento de Estudiantes que iba a tener lugar este sábado en el Country Club de City Bell.

En ese sentido, solamente se entrenaron los jugadores lesionados y los que están teniendo su puesta a punto: Santiago Arzamendia, Jalil Elías, Tiago Palacios y Joaquín Correa.

Por su parte, Alexis Castro no estuvo presente en el entrenamiento dado que su molestia se trató de un dolor lumbar y se espera que vuelva al once inicial para el partido contra Gimnasia de Mendoza este lunes a las 19 en UNO.

Asimismo, Gabriel Neves aún atraviesa el reposo tras ser operado de su muñeca izquierda a mediados de esta semana. El uruguayo ya no volverá a jugar este año con la camiseta del Pincha y recién en 2027 podrá sumar minutos con el primer equipo.

De esta forma, el plantel de Estudiantes volverá a los trabajos este domingo por la tarde y luego quedará concentrado de cara al duelo con el Lobo mendocino. La intención del Cacique es jugar con la mayor cantidad de titulares con el fin de recuperar terreno tanto en el Clausura como en la tabla anual.

No obstante, todavía no está confirmada la presencia de Marcos Rojo en City Bell. En las últimas horas del viernes, el club destrabó su salida de Racing y se espera que conozca a sus nuevos (y viejos) compañeros en los próximos días.