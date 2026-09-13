Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Estudiantes: Tomás Palacios se entrenó con normalidad y podría ser titular ante Corinthians

Por Redacción

Estudiantes recibió una buena noticia este domingo en la vuelta a los entrenamientos tras el triunfo agónico ante Platense. Tomás Palacios, que se perdió los últimos dos partidos por una molestia muscular, entrenó con normalidad en City Bell y podría volver a sumar minutos este miércoles en la revancha contra Corinthians.

Si bien el defensor central no sufrió una lesión, arrastraba una importante sobrecarga que llevó al cuerpo técnico a manejar sus cargas y evitar que sumara minutos en los últimos partidos. La certeza de que pudo entrenar a la par de sus compañeros genera expectativas de cara a un encuentro trascendental para el Pincha en la Copa Libertadores.

En el Country Club de City Bell los titulares realizaron trabajos con pelota y Palacios pudo completar la jornada junto al resto del grupo. El exjugador de Talleres no estuvo disponible en el partido de ida ante Corinthians ni en el encuentro del Torneo Clausura frente a Platense.

La baja de Gastón Benedetti, por acumulación de tarjetas amarillas, le abre la posibilidad al defensor de ocupar el lateral izquierdo ante la falta de variantes en la posición. Cabe recordar que Santiago Arzamendia aún no está recuperado de su lesión ligamentaria sufrida en diciembre del año pasado y Joaquín Pereyra no es tomado como prioridad por Alexander Medina.

La recuperación de Palacios aparece como una buena noticia para el cuerpo técnico del entrenador uruguayo, que suma una alternativa más para la defensa de cara a un duelo trascendental ante Corinthians en Brasil.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?