Estudiantes: Tomás Palacios se entrenó con normalidad y podría ser titular ante Corinthians

Estudiantes recibió una buena noticia este domingo en la vuelta a los entrenamientos tras el triunfo agónico ante Platense. Tomás Palacios, que se perdió los últimos dos partidos por una molestia muscular, entrenó con normalidad en City Bell y podría volver a sumar minutos este miércoles en la revancha contra Corinthians.

Si bien el defensor central no sufrió una lesión, arrastraba una importante sobrecarga que llevó al cuerpo técnico a manejar sus cargas y evitar que sumara minutos en los últimos partidos. La certeza de que pudo entrenar a la par de sus compañeros genera expectativas de cara a un encuentro trascendental para el Pincha en la Copa Libertadores.

En el Country Club de City Bell los titulares realizaron trabajos con pelota y Palacios pudo completar la jornada junto al resto del grupo. El exjugador de Talleres no estuvo disponible en el partido de ida ante Corinthians ni en el encuentro del Torneo Clausura frente a Platense.

La baja de Gastón Benedetti, por acumulación de tarjetas amarillas, le abre la posibilidad al defensor de ocupar el lateral izquierdo ante la falta de variantes en la posición. Cabe recordar que Santiago Arzamendia aún no está recuperado de su lesión ligamentaria sufrida en diciembre del año pasado y Joaquín Pereyra no es tomado como prioridad por Alexander Medina.

La recuperación de Palacios aparece como una buena noticia para el cuerpo técnico del entrenador uruguayo, que suma una alternativa más para la defensa de cara a un duelo trascendental ante Corinthians en Brasil.