Estudiantes comenzó a transitar la semana decisiva de la Copa Libertadores. El plantel albirrojo inició ayer los trabajos en el Country Club de City Bell, donde continuará con la preparación hasta el miércoles, día en el que viajará a Montevideo para afrontar la final del sábado.

El Pincha tendrá dos jornadas más de entrenamiento en su predio antes de emprender el traslado a Uruguay. La delegación partirá en un vuelo chárter y se hospedará en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en el barrio de Buceo, uno de los sectores de mayor actividad financiera y comercial de la capital uruguaya. El establecimiento, de categoría cuatro estrellas, cuenta con acceso directo al Montevideo Shopping y se encuentra a pocos pasos del World Trade Center. Está situado sobre la calle Dr. Luis Bonavita 1315, a unos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Una vez instalado en Montevideo, el equipo dirigido por Alexander Medina continuará con la puesta a punto en el predio de Montevideo City Football Academy, complejo deportivo utilizado por Montevideo City Torque, donde realizará los últimos entrenamientos antes de la gran cita continental.

Mientras tanto, el trabajo en City Bell continuará siendo clave para terminar de definir cuestiones futbolísticas. Medina buscará darle forma al equipo titular y evaluar las alternativas disponibles, con especial atención a la evolución física de Joaquín Correa. El Tucu sigue siendo uno de los nombres que concentra la expectativa en el cuerpo técnico, que aguarda mayores novedades sobre su condición para saber si podrá estar a disposición de cara a la final.

En paralelo, el entrenador y su equipo de trabajo continúan analizando variantes y posibilidades para afrontar el compromiso ante Palmeiras. Los próximos entrenamientos serán determinantes para ajustar detalles, definir la estructura del equipo y resolver las últimas dudas antes de emprender el viaje.