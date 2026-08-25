Estudiantes se prepara para un nuevo desafío por la Copa Argentina. El Pincha enfrentará este jueves 27 de agosto a Barracas Central, desde las 19, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela, y ya está definido el operativo de seguridad para el encuentro.

Según informó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el dispositivo contará con 250 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 60 agentes de seguridad privada y 48 trabajadores de Utedyc.

Las puertas del estadio se abrirán a las 17, por lo que se recomienda a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

Por dónde ingresan los hinchas de Estudiantes

La parcialidad de Estudiantes tendrá sus accesos sobre Avenida Novak y calle 580, para el ingreso a la platea por la Puerta N° 3.

En tanto, quienes concurran a la popular deberán ingresar por calle 578, a través de la Puerta N° 4.

Para llegar al estadio, desde La Plata se recomienda tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y bajar en Villa Elisa. Desde allí, los hinchas deberán continuar por Camino Centenario hasta la rotonda de Gutiérrez (Alpargatas), seguir por avenida Calchaquí hasta avenida Senzabello, luego tomar avenida San Martín y continuar por avenida Illia hasta avenida Novak y 578.

El ingreso para los hinchas de Barracas Central

La parcialidad de Barracas Central tendrá un acceso diferente. Los simpatizantes del conjunto porteño ingresarán por avenida Novak y avenida Humahuaca.

La Puerta N° 1 estará destinada al sector de plateas, mientras que la Puerta N° 2 será utilizada para el ingreso a la popular.

Para ese público se recomienda llegar desde la Autopista Buenos Aires-La Plata, tomando el acceso del Peaje Dock Sud, para luego continuar hasta el cruce Echeverri, Ruta 6, Ruta 53 y posteriormente General Manuel Hornos hasta avenida Novak y calle Humahuaca.

A tener en cuenta

APreViDe recomendó concurrir con la entrada física y el DNI, que serán requeridos durante los controles de ingreso. Además, se implementará el derecho de admisión mediante teléfonos inteligentes.

Está prohibido ingresar al estadio con insignias o vestimenta identificatoria de otros clubes, botellas, pirotecnia, bengalas, latas de humo, banderas que inciten a la violencia, máscaras, caretas o capuchas.

También se encuentra prohibido ingresar al campo de juego. Desde APreViDe advirtieron que el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas será motivo de la aplicación de las sanciones correspondientes.

Entradas y menores

La venta de entradas será únicamente de manera anticipada. No habrá expendio de localidades en el estadio durante el día del partido.

En cuanto a los menores, los chicos de hasta 11 años inclusive deberán adquirir entrada de menor. Si no existe esa categoría, tendrán que comprar una entrada general.

Para las plateas, los menores de hasta 3 años inclusive no abonarán entrada. A partir de esa edad deberán contar con una localidad para ocupar un asiento.

El mensaje de las autoridades es claro: concurrir temprano para evitar demoras y facilitar un ingreso seguro y ordenado.