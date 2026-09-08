Estudiantes vs Corinthians por Copa Libertadores: operativo policial, accesos y a qué hora abren las puertas

Estudiantes se prepara para enfrentar a Corinthians en una noche de Copa Libertadores. Este miércoles a las 21.30, el Pincha se medirá contra el Timao de Brasil en el choque de ida que tendrá lugar en UNO y habrá un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio Jorge Luis Hirschi.

Para garantizar el orden, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte diagramó un esquema con 445 policías, se sumarán otros 230 custodios privados, 120 empleados de controles de acceso y cinco ambulancias dispuestas para urgencias médicas. Las puertas del predio abrirán a las 18.30, por lo cual las autoridades sugieren a los hinchas arribar temprano para evitar aglomeraciones.

En esa línea, en el comunicado brindado por el organismo encargado de la seguridad, Aprevide, resaltaron una llamativa medida del operativo que recae sobre un hincha del Corinthians. Los responsables de la seguridad identificaron mediante videos a un hombre que provocó a la parcialidad de Rosario Central en Brasil al exhibir billetes argentinos a modo de burla. Ante ello, resaltó que si el individuo intenta acceder al estadio, los agentes aplicarán el derecho de admisión automáticamente.

Los cortes de tránsito en el área comenzarán en horas de la tarde y afectarán arterias clave como 1 y 53, 2 y 55, y las intersecciones hasta 1 y 59, además de los caminos internos del Bosque platense. Por su parte, la hinchada paulista ocupará el sector habitual del codo de 57 y 115, con una ruta de llegada escoltada desde la bajada de la Autopista.

Finalmente, emitieron una severa advertencia contra el uso de pirotecnia y cualquier expresión racista. Quienes infrinjan estas normas enfrentarán la prohibición absoluta a futuros espectáculos deportivos y posibles penas de prisión de hasta tres años.