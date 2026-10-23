Estudiantes vs Flamengo: Baltasar Rodríguez vio la roja al inicio del segundo tiempo y dejó con diez al Pincha

Cuando apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez cometió una infracción sobre el borde del área grande, que le hizo ver la segunda tarjeta amarilla de la noche y obligar al “Pincha” a jugar casi todo el complemento con 10 hombres. Estudiantes se quedó con uno menos y enseguida Paquetá exigió a fondo a Muslera sobre su palo derecho.

El mediocampista había visto la primera amarilla a los 35 del primer tiempo, cuando Gustavo Tejera le mostró la tarjeta luego de considerar una serie de infracciones.