Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Estudiantes vs Flamengo: Baltasar Rodríguez vio la roja al inicio del segundo tiempo y dejó con diez al Pincha

AP

Por Redacción

Cuando apenas iban cuatro minutos del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez cometió una infracción sobre el borde del área grande, que le hizo ver la segunda tarjeta amarilla de la noche y obligar al “Pincha” a jugar casi todo el complemento con 10 hombres. Estudiantes se quedó con uno menos y enseguida Paquetá exigió a fondo a Muslera sobre su palo derecho.

El mediocampista había visto la primera amarilla a los 35 del primer tiempo, cuando Gustavo Tejera le mostró la tarjeta luego de considerar una serie de infracciones. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?