Estudiantes vs Flamengo: operativo policial, accesos y a qué hora abren las puertas

Las autoridades provinciales diagramaron un estricto dispositivo de control de cara al compromiso internacional que sostendrán mañana Estudiantes y Flamengo desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi por la Copa Libertadores. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) confirmó el despliegue de casi mil agentes abocadas a la organización y prevención.

El esquema preventivo contará con la presencia de 480 efectivos policiales, 270 miembros de seguridad privada y 120 empleados de Utedyc, además de un soporte sanitario compuesto por seis ambulancias. Las puertas del recinto abrirán a las 18.30, por lo cual los organismos pertinentes recomiendan a los espectadores asistir con antelación para garantizar un acceso ágil. En los controles perimetrales se exigirá la presentación del Documento Nacional de Identidad y el carnet o entrada correspondiente, con la aplicación del derecho de admisión a través de dispositivos móviles.

A nivel de tránsito, la organización estableció cortes desde temprano en las adyacencias de la cancha. Las interrupciones vehiculares afectarán las intersecciones de 1 y 53, 2 y 55, 2 y 56, 2 y 57, 2 y 58, 1 y 57, y 1 y 59, sumado a retenes específicos en la zona del Bosque platense.

Finalmente, los encargados del operativo enfatizaron la prohibición absoluta de ingresar con pirotecnia, vestimenta de otros clubes, papeles o banderas con mensajes violentos. Asimismo, lanzaron una severa advertencia sobre las expresiones racistas o discriminatorias. Quienes incurran en este tipo de conductas afrontarán la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y posibles penas de prisión de uno a tres años, según las leyes vigentes.

Para la parcialidad visitante, el punto de reunión fijado es el predio Alsina del Club Lanús. Desde allí, los simpatizantes cariocas se trasladarán bajo custodia policial por la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el estadio, donde ocuparán el codo de las calles 57 y 115, junto a una porción de la platea del Sector H. El ingreso de esta comitiva se realizará por la Avenida Iraola hasta la calle Cuccolo.