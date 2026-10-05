Estudiantes vs. Gimnasia (M): los goles

A los 38 minutos llegó la apertura del marcador mediante un claro penal que le cometieron a Carrillo. La falta la ejecutó, con disparo bajo y fuerte, Edwuin Cetré y Rigamonti ni siquiera pudo rozar el balón.

A los 45 minutos Fabricio Pérez anotó el segundo gol para cerrar la historia con un triunfo que calma ansiedades.

Antes del pitazo final Fabricio Pérez se dio el gusto de anotar también de cabeza.

Antes del pitazo final Fabricio Pérez se dio el gusto de anotar también de cabeza.