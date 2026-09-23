Estudiantes vs Platense por la Copa Argentina tiene todo confirmado: día, hora y estadio

Estudiantes tiene todo confirmado para su próximo desafío por la Copa Argentina. En los cuartos de final enfrentará Platense, en un partido programado para el próximo jueves 1 de octubre a las 21.15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, de Defensa y Justicia, de la localidad de Florencio Varela.

Luego del desafío ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, que se jugará este sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha se enfrentará al Calamar en un reducto que le sienta cómodo. En dicho estadio, los dirigidos por Alexander Cacique Medina se impusieron ante Barracas Central por 3 a 1 en los octavos de final.

Por su parte, el elenco de Vicente López, bajo la conducción técnica de Martín Palermo, selló su pasaje a esta etapa tras superar a Instituto de Córdoba. El cruce por los octavos de final tuvo lugar en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s, en la ciudad de Rosario, donde ambos elencos igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

La paridad obligó a resolver el pase mediante los tiros desde el punto penal, momento en el cual Juan Pablo Cozzani se erigió como el gran protagonista de la noche. El arquero del Calamar contuvo tres ejecuciones rivales y encaminó el triunfo definitivo por 3 a 1. A su vez, Franco Zapiola fue el responsable de anotar el primer disparo de la serie para el conjunto vencedor, un acierto clave para consolidar la victoria.

En caso de superar al Calamar jugará a finales de octubre la semifinal ante Atlético Tucumán.