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Estudiantes vs. Platense: precios, horarios y dónde comprar las entradas para la Copa Argentina

Por Redacción

La Copa Argentina hizo oficial la modalidad de venta de entradas para el partido que tendrá Estudiantes ante Platense este jueves a las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia, ubicado en Florencio Varela.

En ese sentido, la venta comenzará este miércoles 30 de septiembre y se realizará de manera exclusivamente presencial para los socios del Pincha en las boleterías de UNO entre las 10 y las 17. Asimismo, habrá un segundo expendio de entradas el jueves 1 de octubre de 10 a 17, donde podrán comprar también las personas que no estén asociadas al club.

Durante el expendio de entradas se aceptará cualquier medio de pago (efectivo o tarjeta de débito). Las populares saldrán $60.000 mientras que las plateas costarán $80.000. A su vez, los menores de 11 años tendrán una pequeña bonificación y su entrada para la popular saldrá $50.000.

Cabe señalar que no habrá venta de entradas en el estadio Norberto Tomaghello, por lo que quienes concurran al partido de Estudiantes deberán adquirir previamente su localidad en las boleterías de UNO.

En caso de derrotar a Platense en cuartos de final, el Pincha podría enfrentar a Atlético Tucumán en la siguiente instancia.

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