Estudiantes y Atenas jugarán esta noche el primer partido de la serie final del torneo de la máxima categoría de la Asociación platense de Básquetbol.

El cruce, que será al mejor de tres partidos, se jugará desde las 21:30, en las instalaciones del gimnasio del Estadio UNO de Estudiantes.

A propósito, Estudiantes cerró la serie semifinal en la noche del lunes, cuando superó en el tercer partido a Centro de Fomento Gonnet por 85 a 59.

En el encuentro que abrió la serie, el conjunto albirrojo se impuso como local por 95 a 73; mientras que en la revancha Gonnet respondió con una ajustada victoria por 85 a 84.

En lo que se refiere a Atenas liquidó la llave con Unión Vecinal 2 a o. En el primer cruce, que tuvo lugar en el Gimnasio “Dante Memo” por 57 a 56; mientras que en el desquite, jugado en recinto del club de calle 9, el Griego consiguió una nueva victoria por 67 a 64 con la que selló el pasaje a la gran final.

En lo que respecta a la serie deciciva entre Estudiantes y Atenas, como quedó dicho, se enfrentarán por el título del básquet local, en una serie que se resolverá al mejor de tres partidos.

El segundo encuentro de la serie final se disputará en el gimnasio de la institución de avenida 13. El desquite se jugará el martes 1 de diciembre, en el mismo horario.

En el caso de eventual tercer partido, la serie volverá al Gimnasio UNO de Estudiantes. De acuerdo a lo que dispuso la APdeB, se jugará el viernes 4 del próximo mes.

Por tratarse de una final muchas de las cosas que sucedieron hasta aquí mayoritariamente quedan de lado. En 2024, el Apertura lo ganó Estudiantes y el Clausura fue para Atenas. En tanto, la Superfinal, de aquella temporada, El Griego se quedó con el título.