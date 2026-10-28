Estudiantes empieza a organizar la movilización de sus hinchas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Mientras crece la expectativa por viajar a Uruguay, ya se conoce qué tribuna ocupará el Pincha y se esperan novedades sobre la venta de entradas.

Según el esquema de localidades previsto para la definición continental, el equipo platense tendrá su lugar en la tribuna Ámsterdam, ubicada en el sector sur del estadio, detrás de uno de los arcos. Palmeiras, por su parte, ocupará la cabecera Colombes, en el sector norte.

Las dos cabeceras corresponden a la Categoría 3, destinada a los hinchas de los equipos finalistas. De acuerdo con los valores difundidos, las entradas populares rondarían los 95 dólares, con el costo de servicio incluido.

En cuanto a la cantidad de localidades, fuentes dirigenciales señalaron a EL DIA que Estudiantes y Palmeiras tendrían disponibles inicialmente unas 11.000 entradas populares cada uno. Las cabeceras Ámsterdam y Colombes cuentan actualmente con una capacidad habilitada cercana a los 13.900 espectadores cada una.

Sin embargo, en el Pincha buscan ampliar el cupo para sus simpatizantes. La posibilidad de sumar más localidades y comercializarlas a través de un sistema de ranking de socios está en evaluación, aunque todavía no hay una modalidad de venta definida ni una confirmación oficial sobre la cantidad final de entradas.

Este miércoles, Sebastián Leone, gerente general del Estadio Centenario de Montevideo, brindó precisiones sobre el esquema de localidades en diálogo con Radio Provincia. En paralelo, dirigentes de Estudiantes mantuvieron reuniones con representantes de la CONMEBOL para avanzar con los detalles organizativos de la final.

Cuánto costarían las entradas para la final de la Copa Libertadores

Además de las populares destinadas a las parcialidades de Estudiantes y Palmeiras, el esquema de precios contempla plateas de distintas categorías, que serán comercializadas directamente por la CONMEBOL.

Según los valores difundidos, la tribuna Oriental, correspondiente a la Categoría 2, tendrá localidades a 250 dólares, mientras que la Occidental, de Categoría 1, figura con entradas a 340 dólares. También se contemplan dos categorías superiores, con precios de 1.200 y 1.500 dólares por localidad.

Por el momento, Estudiantes podría disponer de algunas plateas para vender entre sus socios, aunque no se informó cuántas estarán disponibles ni bajo qué mecanismo se asignarían.

El sitio oficial de venta de entradas, libertadores.eleventickets.com, anunció que este miércoles 28 de octubre habrá novedades sobre la comercialización de localidades.

Cómo se vendieron las entradas en otras finales de Conmebol

El esquema que se analiza para la final de Montevideo tiene antecedentes recientes en definiciones continentales entre equipos argentinos y brasileños.

En 2023, cuando Boca enfrentó a Fluminense en el Maracaná por la Libertadores, el club argentino comercializó entre sus socios las entradas populares correspondientes a su cabecera, mientras que las plateas quedaron bajo la órbita de la CONMEBOL.

Una modalidad similar se aplicó en 2024, cuando Racing disputó la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción. La Academia se encargó de las generales y el organismo sudamericano vendió las plateas.

En la final de la Sudamericana de 2025, entre Lanús y Atlético Mineiro, también se utilizó ese sistema de distribución.

Con la cuenta regresiva en marcha, los hinchas de Estudiantes esperan ahora la confirmación del cupo definitivo, los precios finales y el mecanismo de compra para acompañar al equipo en busca de la Copa Libertadores.

Estudiantes y sus noches de gloria en el Centenario



El Pincha vuelve a Montevideo el sábado 28 de noviembre para jugar la Final ante Palmeiras, el mismo rival de 1968, con uruguayos en roles clave.

Para Estudiantes, el Centenario de Montevideo es especial: ahí festejó su primera Libertadores, ahí cerró el tricampeonato y ahí volverá el sábado 28 de noviembre para jugar la Final de 2026 ante Palmeiras, el mismo rival de su primera noche de gloria.

Aquella vez fue el 16 de mayo de 1968. Estudiantes le había ganado 2-1 la ida a Palmeiras en La Plata y había perdido 3-1 la vuelta en el Pacaembu, así que la Final se definió en un desempate en la capital charrúa, ante unas 55.000 personas. Enfrente estaba el Palmeiras de Ademir da Guia; en el banco del 'Pincha', Osvaldo Zubeldía. A los 13' del primer tiempo, Felipe Ribaudo abrió el marcador, y a los 37' del segundo tiempo, Juan Ramón Verón firmó el 2-0.

Verón, padre del actual presidente del conjunto de La Plata, lo recordó a 52 años de aquella Final: "Mi gol fue un pelotazo largo desde nuestra área del Tato Medina que yo recogí seis metros en campo de ellos y tras enganchar hacia adentro esperé que salga el arquero para gambetearlo hacia la derecha y definir abajo". Y le dio su verdadera dimensión: "Fue un gol inolvidable no solo por lo lindo sino porque nos permitió liquidar el partido y hacer historia".