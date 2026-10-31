Estudiantes ya tiene horario para la final de la Copa Libertadores: a qué hora jugará contra Palmeiras

La espera terminó para los hinchas de Estudiantes. La Conmebol oficializó este sábado el horario de la gran final de la Copa Libertadores 2026, en la que el conjunto platense se enfrentará a Palmeiras de Brasil por el título continental.

Según confirmó el organismo sudamericano, el partido se jugará el sábado 28 de noviembre a las 17, en el histórico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

De esta manera, el Pincha ya conoce todos los detalles de la cita más importante de la temporada. El equipo dirigido por Alexander Medina tendrá enfrente al poderoso Palmeiras, en una definición a partido único que determinará al nuevo campeón de América.

Estudiantes va por una nueva conquista continental

El conjunto albirrojo consiguió su pasaje a la final después de una clasificación inolvidable frente a Flamengo. Tras igualar sin goles tanto en La Plata como en el Maracaná, Estudiantes se impuso 3 a 2 en la definición por penales, con una actuación determinante del arquero Fernando Muslera.

Por su parte, Palmeiras también obtuvo su clasificación desde los doce pasos, luego de eliminar a Fluminense en una serie muy disputada.

La definición tendrá un condimento especial para Estudiantes: buscará su quinta Copa Libertadores y volverá a disputar una final después de 17 años, cuando conquistó su última estrella continental en 2009.

La expectativa ya comienza a crecer en La Plata, mientras los hinchas empiezan a organizar el viaje a Uruguay para acompañar al equipo en una jornada que puede quedar en la historia del club.

Los datos de la final:

Partido: Estudiantes vs. Palmeiras.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Horario: 17.

Estadio: Centenario de Montevideo, Uruguay.

Instancia: final de la Copa Libertadores.