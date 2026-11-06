Etapa a disfrutar: la serena ilusión de un equipo sobrio y eficaz

Ratificando el perfil de equipo que, consciente de sus limitaciones, sabe aprovechar los mejores momentos durante el desarrollo del juego para facturar en el arco rival, Gimnasia sumó la cuarta victoria consecutiva y ahora quiere saber, cuanto antes, quién será su rival en los octavos de final del torneo Clausura.

La campaña realizada bajo la conducción táctica de Ariel Pereyra es digna del más contundente aplauso. Los hinchas están felices e ilusionados. Después de haber transitado momentos muy complicados en el pasado reciente, este Lobo, tan imperfecto como generoso en su propuesta integral, ha conseguido respeto y buena cantidad de elogios.

Terminada la fase regular de 2026, está bien arriba en la tabla anual, logró la clasificación a la Copa Sudamericana y quiere más satisfacciones en la parte decisiva de este campeonato.

Transmitiendo serenidad en lo cotidiano, y apostando con firmeza por algunos hombres que a principio del torneo parecían no encajar en la formación titular, Ariel Pereyra tiene unos cuantos méritos como joven conductor de un equipo humilde y compenetrado en entregar lo mejor para alcanzar sus sueños.

aciertos del DT: el “pata” bancó a Seoane y al dúo Conti-martínez

Lo justo es justo. Cuando asumió Pereyra, Mateo Seoane era un jugador que no entusiasmaba a casi ningún hincha tripero. Lejos de impresionar gratamente, “flotaba” en la mitad de la cancha, sin destacarse en ninguna faceta. Hoy, abonado al bajo perfil, logró consolidarse como el eslabón menos brillante, pero evidentemente muy útil, del mediocampo que comparte habitualmente con Miramón e Ignacio Fernández. Hace tiempo que su presencia como el hombre más posicional de la franja central dejó de levantar quejas y reproches hacia el entrenador.

Harlen Castillo se llevó la calificación más alta y ratificó que ya es el nuevo propietario del arco

Su regularidad en el puesto de “número cinco” representa un contundente punto a favor del entrenador.

Pereya supo atravesar momentos complicados (el peor fue el que unió la derrota en el clásico, la caída y eliminación de la Copa Argentina ante una formación suplente de Deportivo Riestra, y luego el traspié ante Gimnasia de Mendoza como local). En ese lapso tan bravo no perdió la calma y, sin grandes variaciones a su idea original, tuteló un repunte que hoy se saborea con la mayor intensidad.

Capítulo especial para la mejor actuación de Castillo como nuevo propietario del arco. El colombiano se lució con intervenciones a puro reflejos, jugó mejor con los pies y atrapó un par de centros con solvencia. La gente premió su labor con merecidos aplausos.

Gimnasia está feliz. Sin perder la humildad, aguarda oponente para lo que viene y, mientras tanto, se permite disfrutar.