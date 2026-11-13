Etcheverry está anotado para la United Cup

Si bien todavía no está confirmado su grado de lesión muscular en la zona del sóleo de la pierna izquierda, Tomás Etcheverry se encuentra anotado para participar del equipo argentino que participará de la United Cup 2027. Este torneo se jugará entre el 1 al 10 de enero.

El resto del conjunto nacional estará conformado por Guido Andreozzi, Mariano Kestelboim, Solana Sierra, Jazmín Ortenzi, Nicole Fossa Huergo.

Además de Argentina en el grupo estarán España y Bélgica.