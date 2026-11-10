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Choque de platenses, truncado

Etcheverry no se presentó por lesión y Tirante pasó en el ATP de Estocolmo

Sintió una molestia en un partido que disputó en París y no logró recuperarse a pleno, por eso decidió cuidarse para no sufrir más de la cuenta

El platense Thiago Tirante pasó de ronda en Estocolmo tras la lesión que sufrió el otro tenista de la Ciudad Tomás Etcheverry

Por Redacción

Lo que iba a ser el primer enfrentamiento entre los tenistas platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante en un circuito ATP quedará para otro momento. Es que en Estocolmo, Etcheverry decidió no presentarse a los 8vos de final tras sentir una molestia. Es por eso que Tirante avanzó a los 4tos de final sin jugar.

La lesión de uno de los tenistas platenses sería en el sóleo izquierdo, y eso le impidió enfrentar a su coterráneo. Aseguran que sintió una molestia en el partido que disputó en París ante Hijikata y no logró recuperarse a pleno. Incluso este martes aún presentaba dificultades físicas por lo que decidió no arriesgarse a sufrir una lesión mayor.

Lo cierto es que el cruce entre ambos tenistas platenses por uno de los partidos de los octavos de final se iba a jugar hoy no antes de las 10:30 de nuestro país, más prexisamente en el segundo turno de la cancha principal después, del partido entre el estadounidense Alex Michelsen y el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Este cruce fue confirmado luego de que Tomy Etcheverry, actual número 29 de mundo y segunda raqueta de nuestro país, venciera al local Max Dahlin (778) por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 tras dos horas y 32 minutos de juego. Por su parte, Thiago Tirante (51) debutó el pasado lunes con un triunfo en dos sets frente al español Jaume Munar (70) por 7-6 (3) y 6-3 luego de una hora y 44 minutos de partido de la primera ronda del torneo, que se juega sobre superficie dura y bajo techo.

Así, ahora Tirante enfrentará al ganador de la llave entre el noruego Casper Ruud (18) y el vencedor del partido de hoy entre el francés Adrian Mannarino (61, que ingresó al cuadro principal como Lucky Loser) y el hazajo Aleksandr Shevchenko (107), proveniente de la Qualy.

Cabe destacar que Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, dos amigos desde chiquitos que jugaron en nuestra ciudad para después darle proyección a nivel nacional e internacional, se habían enfrentado en torneos menores, donde Tomy tiene la ventaja 2 a 1, pero nunca en un circuito de ATP, por lo que era la primera vez que estarían frente a frente.

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