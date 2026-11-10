Etcheverry no se presentó por lesión y Tirante pasó en el ATP de Estocolmo

Lo que iba a ser el primer enfrentamiento entre los tenistas platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante en un circuito ATP quedará para otro momento. Es que en Estocolmo, Etcheverry decidió no presentarse a los 8vos de final tras sentir una molestia. Es por eso que Tirante avanzó a los 4tos de final sin jugar.

La lesión de uno de los tenistas platenses sería en el sóleo izquierdo, y eso le impidió enfrentar a su coterráneo. Aseguran que sintió una molestia en el partido que disputó en París ante Hijikata y no logró recuperarse a pleno. Incluso este martes aún presentaba dificultades físicas por lo que decidió no arriesgarse a sufrir una lesión mayor.

Lo cierto es que el cruce entre ambos tenistas platenses por uno de los partidos de los octavos de final se iba a jugar hoy no antes de las 10:30 de nuestro país, más prexisamente en el segundo turno de la cancha principal después, del partido entre el estadounidense Alex Michelsen y el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Este cruce fue confirmado luego de que Tomy Etcheverry, actual número 29 de mundo y segunda raqueta de nuestro país, venciera al local Max Dahlin (778) por 6-4, 6-7 (6) y 6-3 tras dos horas y 32 minutos de juego. Por su parte, Thiago Tirante (51) debutó el pasado lunes con un triunfo en dos sets frente al español Jaume Munar (70) por 7-6 (3) y 6-3 luego de una hora y 44 minutos de partido de la primera ronda del torneo, que se juega sobre superficie dura y bajo techo.

Así, ahora Tirante enfrentará al ganador de la llave entre el noruego Casper Ruud (18) y el vencedor del partido de hoy entre el francés Adrian Mannarino (61, que ingresó al cuadro principal como Lucky Loser) y el hazajo Aleksandr Shevchenko (107), proveniente de la Qualy.

Cabe destacar que Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, dos amigos desde chiquitos que jugaron en nuestra ciudad para después darle proyección a nivel nacional e internacional, se habían enfrentado en torneos menores, donde Tomy tiene la ventaja 2 a 1, pero nunca en un circuito de ATP, por lo que era la primera vez que estarían frente a frente.