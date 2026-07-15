Etcheverry sale a la cancha en Croacia

Después de la frustrante actuación en los torneos de superficie de césped, donde perdió este año todos los partidos -inclusive en Wimbledon-, Tomas Etcheverry (30) retornará a la actividad en el torneo ATP 250 de Umag, en Croacia, donde sale como el tercer preclasificado del certamen, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El tenista platense, segunda raqueta de nuestro país, saltó la primera ronda por lo que arrancará directamente desde los octavos de final donde se está encontrando con el español Daniel Mérida (82).

Medirá avanzó a esta instancia después de eliminar en la primera rueda del torneo croata al esloveno Ziga Sesko (957), que recibió una invitación especial de parte de la organización, por 6-4 y 6-1, en una hora y dos minutos de juego.

El partido entre Etcheverry y Mérida se encuentra programado para hoy en el primer turno de la cancha Studenac Arena, por lo que estará comenzando a las 11 (hora de nuestro país).

Por otra parte, Román Burruchaga volvió a saborear las mieles de la victoria en el circuito ATP, ya que en dicho torneo croata derrotó en el debut al italiano Marco Cecchinato por 6-1 y 6-4.

El partido contra Cecchinato se presentó sin muchos inconvenientes, con un primer set demoledor para Burruchaga y un segundo más ajustado pero sabiendo hacer daño en los momentos justos. Pese a los dos quiebres del italiano, de manera consecutiva, el argentino se recuperó y también rompió el servicio de su rival de turno para no perder la ventaja y cerrar el encuentro.

En lo que tiene que ver con Camilo Ugo Carabelli nunca se rindió y logró una victoria trabajosa en su debut en el ATP 250 de Umag al imponerse frente al alemán Marko Topo por 6-7 (2), 7-6 (3) y 6-3 ante el teutón surgido de la qualy luego de tres horas y cuatro minutos de juego.

Ugo Carabelli, séptimo favorito del certamen, ahora se verá, en la búsqueda de un lugar en los cuartos de final, con el español Pablo Carreño Busta que disfruta de un renacer en su carrera después de superar distintas lesiones.