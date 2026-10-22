Etcheverry sigue atrapado en su propio laberinto

Tomás Etcheverry (29) volvió a perder en el debut de un torneo, con lo que suma cinco derrotas consecutivas. En este caso fue en el ATP 250 Almaty de Kazajistán, donde el tenista platense fue superado por el italiano Mattia Bellucci (68) por 7-6 (5), 2-6 6-4 tras dos horas y 29 minutos de juego.

El encuentro comenzó con mucha igualdad y con ambos tenistas sacando adelante sus turnos de servicio en algo que mostraba la intensidad y paridad del choque desde el comienzo. Los juegos pasaban y ninguno era capaz de imponer su estilo de juego, por lo que las oportunidades de quiebre ni siquiera aparecían en ese momento del set.

Por lo que fueron al tie-break para conocer al ganador del primer set, definido también por pequeños detalles. Debido a que en el desempate, Bellucci tuvo un punto más de acierto para certificar la victoria parcial con un 7-5 que forzaba la reacción del platense.

La segunda manga arrancó de forma distinta, con un Etcheverry necesitando subir su nivel para tratar de poner las tablas en el marcador. Esto llevó al platense a conseguir un quiebre clave en el cuarto juego con la que situó el 3-1 con la que tomaba la delantera por primera vez en el partido. Además, gozó de hasta cinco oportunidades de rotura en el juego, pero no fue capaz de sacarles provecho. Ya en el sexto juego, el platense golpeó de nuevo con otro quiebre que le otorgaba la manga con un resultado de 6-2, que mandaba el partido al tercer set y le hacía recobrar la esperanza.

En lo que respecta al tercer set arrancó con Etcheverry sufriendo muchísimo en el primer juego, ya que tuvo que salvar hasta tres pelotas de quiebre, que mostraban lo que sería el set para el platense. La situación se repitió en el tercer juego, con el italiano desaprovechando hasta dos bolas de rotura antes de conseguir el break en el quinto juego para situarse 3 a 2.

Etcheverry pudo devolver la igualdad al marcador en el octavo juego, pero no fue capaz de materializar la única opción de quiebre de la que dispuso en todo el set. Por lo tanto, el argentino se despidió del torneo kazajo al perder el tercer set con un resultado de 6-4.