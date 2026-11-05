Etcheverry: un triunfo que se hizo desear en su carrera

Todo llega. Con 27 años, 3 meses y 16 días, Tomás Etcheverry consiguió la primera victoria de su carrera en el circuito profesional frente a un tenista que se encuentra del Top 10 del ranking mundial.

El tenista platense, que se encuentra ubicado en el puesto 31, rompió este récord al vencer al australiano Alex de Minaur (9) por 7-6 (2) y 6-3, después de una hora y 59 minutos de juego.

De esta manera, Etcheverry avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de París, donde en el debut también había derrotado a otro tenista de peso en el circuito con el ruso Andrey Rublev, en tres sets.

Tomy Etcheverry llegaba a este cruce con Alex de Mineur -que solamente había perdido un encuentro en esta temporada sobre superficie dura indoor- sobre un total de 247 partidos jugados (118 ganados y 129 derrotas) y se haría enfrentado contra veinte tenistas que se encontraban en el listado de los diez mejores del escalafón internacional.

Todo hacía indicar que Novak Djokovic (11) sería el rival de Etcheverry en la próxima ronda del torneo, pero se encontró con el australiano Rinky Hijikata (83) que se impuso por 2-6, 6-3 y 6-3.

El otro platense, Thiago Tirante quedó eliminado al tropezar con el alemán Struff

Con esa derrota, el serbio se queda fuera de la carrera para el Torneo de Maestros de Turín, que reúne a los ocho mejores de final de la temporada y que Djokovic ha disputado en 19 de las últimas 20 ocasiones.

En tal sentido, el partido entre Etcheverry y Hijikata por un pase a los cuartos de final del Masters 1000 de París se estará jugando en la jornada de hoy en el tercer turno del court 1 por lo que se estima que se estará jugando a partir de las 10:00 (hora argentina).

De acuerdo a los antecedentes este será el segundo enfrentamiento en ambos jugadores. El único partido que disputaron Etcheverry y Hijikata fue ganado por el tenista platense en el ATP 250 de Hangzhou, China, del año pasado al imponerse en dos sets: 6-1 y 6-4.

A todo esto, aquel que avance de la llave entre Etcheverry y Hijikata se estará midiendo en la siguiente rueda del Masters 1000 de París con el ganador de la llave entre el italiano Lorenzo Musetti (22) y el francés Luca Van Assche (47).

“Fue un partido durísimo, que se definió por detalles en una o dos bolas”, comentó Tomás Etcheverry sobre la victoria sobre Alex de Mineur a lo que agregó que “hay que seguir enfocado siempre ante estos rivales. Jugué bien de todos lados, saqué muy bien. Me encanta jugar en París, es una de mis ciudades favoritas”, apuntó el platense en el escenario del torneo parisino desde 2025 (ya no se juega en Bercy).

El tenista platense encaró el match con mucho coraje y optimismo. De hecho, en el primer set, estuvo 3-1 abajo y levantó dos set points. Anotó cuatro aces, no cometió dobles faltas, logró el 76 por ciento de primeros servicios, ganando el 71 por ciento de puntos con el primer saque y el 55 por ciento con el segundo.

Etcheverry se afianza como el segundo jugador nacional en la clasificación mundial, ascendiendo hasta el número 29 del ranking en vivo, a cuatro posiciones de la más destacada de su carrera (25). La victoria de Tommy, asimismo, fue un cimbronazo para De Miñaur, porque el jugador australiano estaba buscando clasificarse para el torneo de Maestros, en Turín.

En lo que tiene que ver con el otro platense Thiago Tirante (53), que ingresó como “Luckey Loser” por lesión del italiano x una lesión del italiano Flavio Cobolli. cayo con el alemán Jan-Lennard Struff (39) por 7-6 (5), 3-6 y 6-7 (3), en 2h22 minutos de partido que correspondió a la segunda ronda del Masters 1000 de París. Como se puede ver fue un match parejo que se definió a favor del experimentado teutón.