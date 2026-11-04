Etcheverry volvió a ganar después de dos meses

Tomás Etcheverry (31) cortó una racha de seis derrotas consecutivas (Hangzhou, Tokio, Shanghai, Almaty y Viena) superar al ruso Andrey Rublev (21) por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), después de dos horas y 49 minutos de juego con lo que avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París.

La última victoria del platense Etcheverry habría ocurrido el pasado 4 de septiembre, cuando por la tercera rueda del US Open 2026, derrotaba a su compatriota Mariano Navone por 6-4. 6-4 y 6-3.

Etcheverry mostró una gran muestra de carácter para sortea con éxito al siempre duro y complicado Andrey Rublev. Esta fue la segunda victoria consecutiva del platense sobre el moscovita, ya que venía de ganarle el año pasado en el ATP 500 de Halle por 6-3, 6-7 (4) y 7-6(6).

Este fue el tercer cruce ambos jugadores, ya que el primer enfrentamiento se lo quedó Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-2, en el marco del Masters 1000 de Montreal, Canadá.

A todo esto, Etcheverry volverá a estar otra vez en cancha en la jornada de hoy no antes de las 10:00 (hora argentina). El tenista platense tendrá por delante un difícil compromiso, ya que estará enfrentando al australiano Alex de Minaur, número 9 del mundo.

Por su parte, el otro platense Thiago Tirante (53), que había quedado eliminado en la clasificación, ingresó al cuadro principal como “Lucky Loser” por la baja del italiano Flavio Cobolli como consecuencia de una lesión y el platense ingresa directamente a la segunda ronda del M1000 de París y hoy en horas del mediodía se cruzará contra el alemán Jan-Lennard Struff (39), que en el debut del torneo parisino venció al alemán Arthur Gea (44) por 7-6 (3) y 6-3.

A todo esto, Francisco Cerúndolo (20) no pudo finalizar su partido de primera ronda del Masters 1000 de París. El tenista argentino, primera raqueta de nuestro país, que sacó para partido en el segundo set, sufrió una lesión y abandonó cuando perdía por 3-6, 7-6 (2) y 2-0 ante el local Arthur Rinderknech (68).

El más grande de los hermanos Cerúndolo se vio obligado a retirarse por problemas en la espalda.