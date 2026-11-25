Como es sabido, el próximo sábado se jugará la tercera edición de la Copa Desafío de tenis “Ciudad de La Plata”, que este año contará con la presencia de cuatro jugadores que se encuentra dentro del Top 50 del ranking mundial.

En este caso la exhibición tendrá como invitados a Francisco Cerúndolo (20, en el escalafón mundial) y primera raqueta de argentina en la actualidad, los platenses: Tomás Etcheverry (29) y Thiago Tirante (47) y el italoargentino Luciano Darderi (21).

En lo que se refiere a los representantes de nuestra ciudad. Tomy Etcheverry y Thiago Tirante se encuentran en el podio de Argentina, ya que son el segundo y el tercero del tenis nacional, respectivamente.

Por su parte, Luciano Darderi, que es argentino (nació en la ciudad de Villa Gesell), pero decidió nacionalizarse italiano y representar a dicho país europeo por lo que este año fue llamado por el capitán del seleccionado “azzurro”, que disputará la Copa Davis, en la ciudad de Bolonia.

Con respecto a la Copa Desafío del año pasado solamente habrá una “variante”, ya que el hermano mayor de los Cerúndolo estará en lugar del marplatense Francisco Comesaña.

En relación a la primera edición de la Copa Desafío, que se jugó en 2024, solamente fueron parte los dos platenses: Etcheverry y Tirante, pero con el paso de los años ha crecido y quizá la próxima tenga mayores sorpresas.

En lo que tiene que ver con la exhibición del sábado, los organizadores del evento decidieron adelantar el horario como consecuencia del partido final de la Copa Libertadores de América, que disputará Estudiantes frente a Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo.

Las puertas del Club Universitario se abrirán a las 9; mientras que el primer partido se jugará a las 11. A todo esto habrá pantallas gigantes en la Zona VIP para ver el partido de la Copa.