Europa League: Triunfos del Milan y la Juve

Con dieciocho encuentros, el segundo torneo más importante del fútbol europeo tuvo su continuidad.

La jornada comenzó con la victoria del Az Alkmaar de Países Bajos ante el Hapoel Beer Sheva de Israel, 2-1, con goles de Koopmeiners y Meerdink, mientras que para los israelíes había empatado transitoriamente Amankwah. En tanto, en Bélgica, Union St Gilloise empató 1-1 con la Real Sociedad. Turrientes había puesto en ventaja al conjunto español y Keita a los 88’ puso la igualdad definitiva.

Por su parte, uno de los equipos que cuenta con puntaje ideal, el Bayer Leverkusen goleó como visitante al Lech Poznan polaco. En la escuadra alemana, fue titular el argentino ex Boca, Ezequiel “Equi” Fernández y a los 62’ ingresó el lateral de la Selección Argentina, Facundo Medina. Otro de los que tiene puntaje perfecto al cabo de dos partidos disputados, es el Sunderland que en esta ocasión se impuso como visitante 2-1 al Torrense de Portugal, por los goles de Ahoka y Sadiki.

En Francia, Lyon y Crystal Palace protagonizaron un apasionante 3-2, que quedó en manos de los franceses, que en esta ocasión no tuvieron a Nicolás Tagliafico entre los once por una lesión sufrida por el lateral izquierdo argentino. A su vez, Sparta Praga de Chequia y el Lillestrom noruego igualaron 1-1; mientras que en Eslovenia, el Omonia de Chipre se quedó con sus primeros tres puntos al derrotar 3-0 al NK Celje.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada, fue el de Salzburgo frente al Milan, que terminó quedándose el conjunto italiano por 4-0, gracias a tres goles de Cisse y el restante de Ramos.

En Croacia, el Dinamo Zagreb a los 96’ logró una alegría como local, al ganarle 1-0 al Anderlecht de Bélgica. A la par, el Olympique Marsella fue derrotado como local 1-0 por el Olympiacos griego.

La Juventus, que es uno de los grandes favoritos a quedarse con el trofeo de la Europa League, mantuvo su andar perfecto y dio vuelta un difícil encuentro en Vigo, que comenzó perdiendo con gol de Hugo Álvarez para los españoles, pero por los goles de Woltemade y el francés Kolo Muani a los 92’, sumó su segundo triunfo en el certamen y es líder por tener mejor diferencia de gol.

Bournemouth le ganó 3-0 al Sturm Graz de Austria y el Jagiellonia de Polonia derrotó 3-1 en casa al FC Ararat-Armenia. También, el Rennes venció 2-1 al OFI Crete de Grecia.

En Lisboa, Benfica, con Gianluca Prestianni como titular, se impuso 4-1 al Celtic y el Besiktas de Turquía obtuvo una importante victoria como visitante frente al Hoffenheim de Alemania, 3-2.

Ferencvaros de Hungría terminó dejando los tres puntos en casa, al ganarle 2-1 al Viktoria Plzen y por último, el NEC Nijmegen neerlandés y Levski Sofia búlgaro no se sacaron diferencias e igualaron en uno.

Así, las principales posiciones en la fase de liga de la Europa League, tienen a Juventus, seguido por Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas y el Bournemouth, todos con seis unidades, al igual que la La Vecchia Signora, que cuenta con mejor diferencia de gol.

La tercera fecha se disputará el jueves de la próxima semana y comenzará a definir la suerte de varios conjuntos.