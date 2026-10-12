Everton Frenó a Boca y logró el ascenso en hockey

Las chicas de Everton lograron su objetivo. Le ganaron a Boca Juniors como visitante 3 a 0 y consiguieron el ascenso a la Primera D del torneo Metropolitano de hockey femenino.

Los goles del equipo Decano, dirigido técnicamente por Juan Pedro Fernández, fueron marcados por Lucia Molinari, en dos oportunidades, y Sofía Hansen Gutty.

Everton se ubicó en la segunda colocación de la Primera E4, precisamente escolta de su rival de turno, y a falta de una fecha ya pegó el salto a la categoría superior.

A todo esto, Everton le quitó el invicto a Boca de todo el certamen, ya que las boquenses llegaban a este compromiso con 21 triunfos y 3 empates a lo que hay que agregarle 112 goles a favor y apenas 24 en contra.

Una gran campaña del conjunto Decano, que solamente perdió un partido a lo largo del torneo. Esta caída fue como local ante Los Cedros 3 a 2, en el marco de la sexta fecha de la primera rueda y tuvo lugar el pasado 18 de abril del corriente año.

Con esta victoria sobre Boca, Everton extendió su récord a 19 triunfos, 5 empates y apenas una derrota con 82 goles y 24 en contra.

Es así, Everton es de la D como cantaban las chicas después de haber sonado la chicharra.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos de platense en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:

Primera C1: Hindú 1, Universitario “A” 1 (Luisina Picchi).

Primera C2: Santa Bárbara “B” 0, Municipalidad de Vicente López 1 y San Luis “A” 0, SAG 1.

Primera D1: Gimnasia “A” 1 (Juliana Vitanzi), Regatas Avellaneda 0.

Primera D2: Asociación del Sur 2, San Luis “B” 3 (Luana Raffone, Julia Di Santo y Pilar Betti Lhuillier); Estudiantes “A” 1 (Renata Carabás), Martín Güemes 0 y Santa Bárbara “C” 2 (Juana Perone y Juana García Munitis), Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 3.

Primera D4: Universitario “B” 1 (Dolores Tamarit), Santa Bárbara “D” 0.

Primera E1: St. Catherine’s “B” 4, Universitario “C” 0.

Primera E2: Santa Bárbara “F” 0, Liceo Naval “B” 1 y Atlético y Progreso de Brandsen 4, Estudiantes “B” 1 (Ludmila Serio).

Primera F1: Universitario “D” 2 (Sofía Pereyra y Celeste Caminos) Italiano “C” y Buenos Aires Cricket & Rugby Club “C” 3. Santa Bárbara “E” 0.

Primera F2: CUBA “D” 1, Gimnasia “B” 6 (Jazmín Avalos -2-, Lucía Iugovich, Paulina Mazuca, Martina Caimi y Guadalupe Velasquez).

Primera F4: San Luis “C” 1 (Candela Ubaldi), Club J.M. 1.

Primera G1: Banco Central 3, Asociación Coronel Brandsen 4 (Ada Berrondo -2-, Micaela Nocetti y Antonella Nascroile).