Everton: un bochazo lleno de ilusión para el salto de las chicas del hockey

“Me parece que el Deca se va de la E, para nunca más volver”... Fue el grito de guerra de las chicas de Everton, después de cristalizar el ascenso a la Primera D del torneo Metropolitano de hockey sobre césped.

El salto de categoría del equipo femenino de Everton causó un gran ruido, ya que lo obtuvo en una cancha verdaderamente inexpugnable con la que cuenta Boca Juniors, en el propio predio de Casa Amarilla.

Desde que Boca comenzó a participar de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires no había perdido ningún partido, ya que llevaba una racha de 80 partidos (74 ganados y 6 empates) con 413 goles a favor y 50 en contra.

Everton fue a visitar a Boca con la consigna de que ganando o empatando le posibilita volver a ascender a la Primera D faltando dos fechas por delante. A las chicas conducidas técnicamente por Juan Pedro Fernández (jugador de Santa Bárbara y de Los Leones) no les importó el rival, que cuenta con un presupuesto por demás importante.

En un sábado de primavera, con un frío verdaderamente invernal -como viene sucediendo con el aspecto climático últimamente-, Everton se hizo fuerte y se impuso 3 a 0 con goles de Carolina Molinari, en dos oportunidades, y Sofía Hansen Gutty.

De este modo, Everton consiguió el ascenso a la categoría inmediata superior algo que también había logrado un par de fechas antes el propio Boca Juniors, ya que en esta temporada obtenían ese derecho los dos primeros de las cuatro zonas de Primera E.

A falta de una jornada, que se disputará el próximo sábado, con se cerrará el torneo en la fase regular, Boca Juniors suma 66 puntos contra 62 de Everton por lo que quedó sin chances CASI “B” al cosechar 56 unidades.

A todo esto en Casa Amarilla fue mucha gente a alentar el primer equipo de Everton entre familia y amigos de las chicas. La capitana y goleadora del equipo Decano, Sofía Hansen Gutty dijo que “nos sorprendió que los colectivos de las divisiones menores se vuelvan a La Plata vacíos. Esto fue debido a que las más chiquitas se quedaron a ver el partido de Primera”, comentó la delantera en la visita a las instalaciones de la redacción de EL DIA.

Las chicas también se vieron sorprendidas por la gran bandera con los colores de Everton, casualmente similares a los de Boca: azul y amarillo. “Fue muy lindo ver a nuestra familia, amigos y como contó Sofía, las chiquitas se encontraban también ahí, para tener un sentido de pertenencia con el club”, subrayó Pilar Hansen Gutty, otra de las pilares del equipo dirigido por Pedro Fernández.

Al ser consultadas sobre si habían preparado de manera particular el partido contra Boca, Celeste Irisarri confesó que “sabíamos que era un choque importante contra el puntero de la zona, que ya había obtenido el salto de categoría y nosotros lo visitábamos con el mismo fin el salto de divisional. La verdad que jugamos muy tranquilas. Hicimos nuestro juego y nos llegaron poco a nuestro arco. Creo que ellas se vieron un poco sorprendidas y no es para menos que después de la chicharra final se vino todo el festejo”, resaltó.

Como quedó dicho, el sábado próximo, el equipo Decano -que solamente perdió un partido en todo el torneo. Fue de local, el pasado de 18 de abril ante Los Cedros- estará cerrando su participación en la presente certamen cuando reciba a La Martona, en la cancha del Complejo “Pachi Funes” de Barrio Aeropuerto. Se espera una gran celebración y también se pueden hacer colaboraciones a la cuenta que tiene como alias: labandadelnegro. En alusión al expresidente del club, Marcelo Fortes, muy querido por toda la comunidad que falleció en 2023.

El plantel de Everton que consiguió el ascenso a primera D Metro de hockey damas / marcosrodriguez.ph Pilar y Sofía Hansen Gutty y Celeste Irisarri, en EL DIA / Gonzalo Calvelo