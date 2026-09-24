"Excepto judíos": escandalosa declaración de una jugadora de pádel argentina

Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel que compite en la zona de Pilar y El Totoral, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de publicar en sus redes sociales un mensaje antisemita. La deportista había anunciado que tendría el “honor de representar a la Argentina” en un Panamericano de Clubes, categoría “libres amateur”, que se desarrollará en Asunción, Paraguay, entre el 21 y el 24 de octubre.

En la publicación, Guerra Sodero escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. A continuación, invitó a sus seguidores a participar de una encuesta y enumeró distintos grupos: “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

El mensaje terminaba con una frase dirigida específicamente contra la comunidad judía: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Tras la repercusión que tuvieron sus expresiones, la jugadora eliminó la publicación y posteriormente sus cuentas en redes sociales.

La Asociación de Pádel Argentino decidió apartarla

La repercusión del mensaje llegó a la Asociación de Pádel Argentino (APA), que resolvió excluir a Guerra Sodero de la delegación nacional que participará del torneo. A través de un comunicado, la entidad manifestó su rechazo a las expresiones difundidas desde las cuentas personales de la deportista.

“La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, señaló la asociación en el comienzo del documento. El comunicado también remarcó que vestir la camiseta argentina implica respetar determinados principios: “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”.

A partir de lo ocurrido, la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora y abrir un procedimiento disciplinario contemplado en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). “En consecuencia la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, indicó la institución.

El repudio tras las expresiones antisemitas

El caso también generó reacciones de distintas figuras y organizaciones. El politólogo y periodista Daniel Lerer calificó el mensaje como “ABERRANTES EXPRESIONES ANTISEMITAS” y expresó su repudio. Lerer, activista y cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, también acusó a la jugadora de promover el odio.

Ángel de Brito también se hizo eco de la situación en redes sociales con una publicación titulada “Escándalo”. Claudio Avruj, presidente honorario del Museo del Holocausto, celebró la decisión adoptada por la Asociación de Pádel Argentino. “Bravo @Padel_APA. No debe haber lugar en nuestra sociedad para los antisemitas. Florencia Guerra Sodero, lo es. Así se presentó orgullosa. Con sus mensajes de odio es indigna de representar a nuestro país”, expresó.

La diputada Sabrina Ajmechet también compartió el comunicado de la APA y se refirió al apartamiento preventivo de la deportista. “Qué tranquilidad y qué orgullo”, escribió, antes de señalar que “un antisemita no puede representar a los argentinos”.

El mensaje del Foro Argentino Contra el Antisemitismo

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también se pronunció sobre el episodio y llamó a no naturalizar este tipo de expresiones. “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”, sostuvo la organización.

En su comunicado, el Foro hizo referencia además a que la Argentina es sede de los Juegos Suramericanos y cuestionó que, en ese contexto, la jugadora hubiera difundido sus expresiones en redes sociales. Ante los agravios, desde FACA plantearon: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”.

La Asociación de Pádel Argentino cerró su comunicado reafirmando “su compromiso con el deporte inclusivo” y expresando su solidaridad “con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido”.