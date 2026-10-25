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Goleó 4-0 a italiano

Excursio ascendió a la Primera Nacional

Por Redacción

Excursionistas concretó el sueño de subir a la segunda división del fútbol argentino. Ayer, con una actuación contuindente, goleó por 4 a 0 a Sportivo Italiano, y no solo se coronó campeón de la Primera B Metropolitana, sino que además, ascendió a la Primera Nacional.

Era cuestión de tiempo. La gran campaña del equipo del Bajo Belgrano merecía un final con la gloria máxima. Y encima fue con una orquesta futbolística en Pampa y Miñones.

La historia favoreció a los de Rodrigo Bilbao desde temprano. A los 2 minutos, David Ledesma ganó de cabeza y convirtió el primero. A la media hora, Mariano Arango falló un penal pero en el rebote puso el 2 a 0.

El Verde amplió antes del descanso. Italiano parecía entregado. Y Gabriel Tellas, con un cabezazo, anotó el tercero. Y un ex Cambaceres, Miguel López puso cifras definitivas.

Además, Laferrere 1, Comunicaciones 0; Ituzaingó 1, Flandria 3; Arsenal 2, Camioneros 1; Argentino (M) 1, Dep. Merlo 0 y Armenio 0, Argentino (Q) 1. Mañana, UAI Urquiza-San Carlos.

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