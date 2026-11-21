Antes de la definición de la Copa Libertadores, Palmeiras tendrá una final anticipada por el Brasileirao. Esta tarde, desde las 16.30, recibirá a Flamengo en el Allianz Parque, en un encuentro que puede resultar determinante para la pelea por el campeonato brasileño. El Verdao buscará un triunfo que le permita sostener sus chances y, al mismo tiempo, evitar que el Mengao se consagre en su propia casa.

A falta de tres fechas para el cierre del certamen, ambos equipos llegan con posibilidades de quedarse con el título, aunque en situaciones diferentes. Flamengo lidera la tabla con 79 puntos, mientras que Palmeiras acumula 73 y necesita descontar la distancia para seguir soñando con el campeonato. La derrota por 2-1 frente a Cruzeiro en la fecha anterior dejó al equipo paulista en una posición más comprometida, aunque todavía cuenta con chances matemáticas.

El partido tendrá un condimento especial por el contexto y por lo que puede representar para los dos equipos, que volverán a cruzarse el próximo sábado en Montevideo, en la final de la Libertadores. Sin embargo, antes de esa cita continental, el Brasileirao pondrá otra vez frente a frente a dos de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano.

En la previa, también trascendió que algunos hinchas de Palmeiras devolvieron o revendieron sus entradas ante las posibilidades de que Flamengo pueda consagrarse campeón en el Allianz Parque. La expectativa por el encuentro, en ese sentido, quedó atravesada por la situación que vive el equipo paulista en el torneo local y por la cercanía de la final internacional.

Abel Ferreira, entrenador del Verdao, dejó en claro que el foco del plantel está puesto en la definición de la Libertadores. El técnico reconoció que las posibilidades de alcanzar el Brasileirao se redujeron y que el equipo es consciente de cuál es la prioridad en este tramo de la temporada.

Por eso, Palmeiras afrontará el compromiso con algunas modificaciones y reservará piezas pensando en la final del 28 de noviembre.