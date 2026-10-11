Expediente disciplinario contra Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente contra Cristiano Ronaldo y lo suspendió de manera provisoria luego de que el delantero abandonara la concentración de la selección a raíz de diferencias con Jorge Jesús.

A través de un comunicado, el Comité Disciplinario de la máxima autoridad portuguesa le otorgaron carácter “urgente” al proceso y pasó a manos de la Comisión Disciplinaria. Todo comenzó cuando CR7 abandonó la concentración el 30 de septiembre, a falta de dos fechas para terminar la gira de la Nations League.