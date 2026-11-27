“Es el partido más importante de mi carrera”. Ezequiel Piovi resumió así lo que representa la final de la Copa Libertadores para Estudiantes. A un día de la definición frente a Palmeiras, el mediocampista expresó la ilusión y la ansiedad del plantel.

Keki hizo una retrospectiva de su carrera y recordó el camino recorrido. “Estuve mucho en el Ascenso, me tocó irme afuera y me fue bien, conseguí cosas importantes, pero sin lugar a dudas este es el partido más importante de mi carrera”, reconoció.

Piovi puso en valor la oportunidad. “Hay muchos jugadores que hacen una carrera y una trayectoria importante y no tienen nunca la posibilidad de jugar esta clase de partidos. Nos costó mucho llegar hasta acá. Lo tomamos como tal: es el partido más importante. Y lo hablamos entre nosotros. De esa manera lo vamos a jugar”, aseguró.

Sobre la preparación, contó: “Hace 15 días que venimos entrenando y preparando este partido. Va a ser un momento muy lindo, tratamos de disfrutarlo entre nosotros. Y ya pensando en el sábado, con ansiedad de que llegue el partido”, señaló.

Sobre Palmeiras, explicó que el cuerpo técnico ya estudió sus características y mencionó la seguidilla de partidos del equipo brasileño. “Pudimos mirar a Palmeiras, lo analizamos junto con el cuerpo técnico. Sabemos que vienen de jugar más seguido, si bien el otro día rotaron, y que llegan con una carga de partidos. Pero el partido del sábado es un partido aparte y no importa cómo llegue cada uno”, sostuvo.

“Los hinchas estuvieron siempre. Que crean, nosotros tenemos la misma ilusión”, expresó

De todos modos, Piovi confía en las herramientas que llevaron al Pincha hasta la definición. “Supimos medirnos contra equipos de mucho poder. El sábado vamos a ir al frente como lo hicimos hasta ahora, sabemos dónde podemos sacar alguna ventaja nosotros”, afirmó.

Por último, Keki agradeció a los hinchas que acompañarán al equipo en Montevideo y reconoció el esfuerzo que implica el viaje: “Estuvieron siempre, siempre creyeron en el equipo. Que crean que nosotros estamos con la misma fe e ilusión. Sabemos el esfuerzo que hizo la gente. Sabemos que se fueron mucho los costos. Valoramos eso. Sabemos que están con nosotros. Ojalá que hagamos un gran partido y se sientan representados”, concluyó.

Tras el diálogo con la prensa, el mediocampista siguió camino rumbo al micro en el que esperaba el resto del plantel para regresar al hotel.