Fabricio Iacovich fue suspendido de forma provisoria por los incidentes en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó este jueves que el arquero de Estudiantes, Fabricio Iacovich, y el defensor de Rosario Central, Agustín Sández fueron suspendidos de manera provisoria luego de los incidentes ocurridos en la Supercopa Internacional.

En ambos casos, basándose en los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario, la AFA autorizó a los futbolistas a presentar sus descargos por escrito dentro del plazo reglamentario antes de dar a conocer la sanción definitiva.

Además de las medidas individuales, el boletín oficial puso la lupa sobre el informe del árbitro principal. El Tribunal solicitó formalmente al delegado de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que informe si presenció o recibió denuncias puntuales sobre los hechos registrados en los pasillos internos tras la finalización del partido.

Por último, la AFA le otorgó un plazo de cinco días hábiles tanto a Estudiantes como a Rosario Central para tomar conocimiento formal de las actuaciones y emitir la correspondiente respuesta institucional bajo el artículo 36 del reglamento.

El conflicto comenzó después de que el Canalla anotara el tercer gol del encuentro en tiempo de descuento. En ese marco, se desató una fuerte pelea entre integrantes de ambos equipos y el árbitro Darío Herrera decidió mostrar dos tarjetas rojas antes de dar por terminado el partido. Los expulsados fueron Iacovich y Sández. El defensor reconoció su reacción después del encuentro y pidió disculpas a los futbolistas del Pincha.