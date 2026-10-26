Facundo Sánchez visitó la concentración de Estudiantes en Santa Fe y recordó su paso por el club

Aprovechando la estadía de Estudiantes en Santa Fe, el exjugador del Pincha, Facundo Sánchez, se hizo presente en la concentración albirroja para reencontrarse con antiguos compañeros y destacó los buenos momentos que vivió vistiendo la camiseta entre 2016 y 2020.

“Desde que me fui al club, la verdad que hasta ahora no había podido cruzarme en ningún lado porque cuando uno estaba afuera venía por pocas semanas. Ahora que estoy con un poco más de tiempo y aprovechando que vinieron a jugar acá a Santa Fe, me hice una escapada para saludar amigos y gente conocida con la que uno sigue manteniendo el contacto y el vínculo tras el paso por el club”, señaló a EL DIA.

Consultado sobre vínculo con Estudiantes, Sánchez profundizó sobre el fuerte sentido de pertenencia que construyó en la institución. “Yo me sentí un poco adoptado por Estudiantes, porque he pasado varios años en el club, cuatro años y medio, que no es común siendo jugador encontrar un lugar y estar tanto tiempo. Por mi perfil y mi forma de ser, creo que encaja muy bien con el ADN del club y por eso estuve los años que estuve. Es un club que me marcó mucho, en el cual me siento identificado y es un club que se hace querer”, expresó.

Al repasar su rendimiento individual, el lateral no dudó en ubicar sus primeras temporadas con Nelson Vivas como las mejores de su carrera deportiva: “Creo que mis primeros dos años o tres en Estudiantes, ese fue un pico o el pico más alto de mi carrera. Al llegar al club se alineó todo: se formó un grupo bárbaro, un técnico espectacular que pudo plasmar lo que pedía en la cancha y lo que significaba el club. Fueron años maravillosos”.

Sobre la famosa sociedad que formó sobre el sector derecho junto a Augusto Solari y las triangulaciones ofensivas con Gastón Fernández, Sánchez destacó la fluidez con la que se entendían dentro del campo de juego. “En esa época no es común encontrar momentos donde todo fluye. Todos nos conocíamos muy bien y sabíamos a la perfección, cuando uno tenía la pelota, los movimientos y quién iba a estar en cada lugar para plasmarlo en la cancha”, afirmó.

Asimismo, el exjugador de Colón también se refirió al ambiente singular que se vive en el club durante los partidos de Copa Libertadores: “Es especial para Estudiantes. Esa mística se siente en el ambiente durante la semana de copa: algo cambia. Y en los partidos, más cuando la cosa se pone brava, siempre sale algo, no sé de dónde, pero sale algo para sacar las cosas adelante” .

Al recordar la serie mano a mano disputada frente a Gremio de Porto Alegre, el jugador reveló haber seguido las acciones con absoluta tranquilidad en la solvencia del equipo. “Lo vi y estaba tranquilo. Más allá de tener un hombre menos, creo que en ningún momento, en ninguno de los dos partidos, Gremio fue mucho más que Estudiantes. El equipo siempre estuvo bien plantado y sabía que no se iba a quedar afuera de la llave”, remarcó.

“Sigo en contacto con los profes, kinesiólogos y con la gente del día a día; hasta con las cocineras por ahí tengo todavía contacto. Ni bien pueda, quiero antes de que termine el año ir a visitar allá a La Plata”, sentenció.