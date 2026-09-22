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QUEDA CLARO QUE PARA TODO NO LE ALCANZA Y QUE LA PRIORIDAD ESTÁ EN OTRA COPA

Falla de Muslera, dudas por el VAR y vacío de gol

La presión alta fue lo mejor de un equipo que no supo aprovechar lo que generó en ataque. Otra derrota del “Mix” por errores puntuales

Alexis Castro no consiguió lucir en la fortaleza Granate / Fotobaires

Por Martín Mendinueta

Después de haber generado varios y buenos ataques donde no supo facturar, y de haber cometido algunos errores puntuales en defensa, la formación mixta entre titulares y suplentes del León quedó impotente.

Su evidente falta de eficacia en el área rival asomó como el principal rasgo de un equipo que mostró su mejor atributo cuando implementó presión alta para asfixiar la salida de su oponente.

Entre lo que no supo facturar (en esa faceta Adolfo Gaich quedó expuesto) y lo que se equivocó en la última línea (grueso error de Fernando Muslera en el primer gol y una noche floja en la marca de Benedetti), la alineación que armó el Cacique Medina terminó siendo desprolijo y ahora observa con impotencia su muy baja ubicación en la tabla del Apertura.

Con la cabeza puesta en la Libertadores especialmente, en la Copa Argentina y en la Supercopa ante Rosario Central a jugarse en Santiago del Estero, Estudiantes no puede con todo. No le alcanza para tantas agendas y en parte es lógico.

El mosaico compuesto por algunos habituales titulares y varios suplentes peleó hasta el último instante en un trámite parejo donde quedó flotando en el ambiente su falta de contundencia.

LOSADA EVITÓ GRITOS DEL PINCHA Y LANÚS SE LLEVÓ DEMASIADO

El primer tiempo dejó una herida abierta para Estudiantes por no haber sido certero en la definición de los varios y muy buenos ataques que supo generar.

Nahuel Losada fue figura clave en el Granate defendiendo su arco. El Pincha generó más situaciones de gol que el anfitrión y hasta el palo izquierdo impidió un festejo de Gaich. La derrota que se llevó al entretiempo no dejó una sensación alarmante. Muslera salió mal en la jugada del gol, pero en ataque el equipo de Medina tuvo combinaciones interesantes y mereció mejor suerte.

GENERÓ MENOS EN LA OFENSIVA Y EL GOL DE DESCUENTO LLEGÓ TARDE

Estudiantes fue intenso durante toda la noche y esa prestación merece ser destacada. Lanús es un buen equipo y lo demostró jugando con seriedad en todo momento. Siempre tuvo claro que no debía aflojar porque le podía costar muy caro.

La derrota albirroja se gestó por una combinación de factores: Situaciones propicias desperdiciadas, una falla puntual de su arquero, el trazado de líneas del VAR que no otorgan una sensación de plena seguridad de justicia en la decisión tomada y, también, influyeron las dificultades que le planteó un rival muy bien trabajado por Mauricio Pellegrino. Lanús supo jugar, marcar y meter sin ponerse colorado.

Inexplicablemente el VAR omitió llamar al árbitro Ramírez por una infracción de Marcich sobre Eric Meza que mereció tarjeta roja.

Esta no fue la peor versión del “otro” Pincha. Le faltó eficacia en la definición y esa carencia fue la que más incidencia tuvo en el desarrollo del partido.

Con todo lo que tiene por delante nadie lamentará mucho lo ocurrido anoche. Las emociones fuertes empezarán el próximo sábado y tendrán su punto culminante a mediados del próximo mes en los cruces ante el Flamengo. Esta caída duele sí, pero lo que asoma es lo que definirá el balance del año.

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