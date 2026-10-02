Fallo inicial de AFA sobre los incidentes

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las primeras resoluciones vinculadas a los incidentes ocurridos tras la final de la Supercopa Internacional. En ese sentido, el arquero albirrojo Fabricio Iacovich y el defensor canalla Agustín Sández fueron suspendidos de manera provisoria hasta que se resuelva su situación disciplinaria.

La medida fue adoptada en base a los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario de la AFA. A partir de ahora, ambos futbolistas deberán presentar sus respectivos descargos por escrito. Tendrán cinco días por delante antes de que el organismo emita una sanción definitiva.

Los dos jugadores habían sido expulsados por Darío Herrera luego del tercer gol de Rosario Central, convertido en tiempo de descuento. Tras el tanto que liquidó la historia en el Estadio Único Madre de Ciudades, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos que derivó en empujones, discusiones y un clima de extrema tensión. Como consecuencia, el árbitro decidió mostrar dos tarjetas rojas antes de decretar el final del encuentro.

En el caso de Sández, el propio defensor reconoció su reacción una vez finalizado el partido y pidió disculpas públicamente a los jugadores de Estudiantes. Iacovich, por su parte, también quedó involucrado en los incidentes y deberá realizar su descargo ante el Tribunal.

Sin embargo, el boletín publicado por la AFA no se limitó únicamente a las expulsiones. El organismo también puso la lupa sobre el informe arbitral presentado por Herrera y otorgó un plazo de cinco días hábiles tanto a Estudiantes como a Rosario Central para tomar conocimiento formal de las actuaciones y efectuar las presentaciones que consideren pertinentes de acuerdo con el artículo 36 del reglamento.

Además, el Tribunal solicitó información adicional al delegado de la Liga Profesional de Fútbol que estuvo presente en el encuentro. El objetivo es determinar si presenció o recibió denuncias sobre los hechos consignados en el informe arbitral, especialmente aquellos ocurridos en los pasillos internos y zonas de vestuarios una vez finalizado el partido.

Dentro de ese informe, Herrera habría involucrado a dirigentes de Estudiantes. Según trascendió, el árbitro imputó al presidente Juan Sebastián Verón, al secretario técnico Marcos Angeleri y al vicepresidente Pascual Caiella por presuntos insultos y amenazas. No obstante, las expresiones atribuidas por el juez no fueron registradas por la transmisión oficial del encuentro.

Por otra parte, del boletín emitido por el Tribunal se desprende que no existen otros futbolistas alcanzados por actuaciones disciplinarias. De haber sido así, también habrían sido suspendidos provisoriamente mientras se desarrollaba la investigación.

denuncia ante los provocativos festejos de central

El abogado platense Adrián Daniel Morales, quien había denunciado ante la Justicia Federal de Santiago del Estero la actuación del VAR durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, realizó una nueva presentación judicial. Esta vez, pidió que se investigue la conducta de futbolistas del conjunto rosarino durante los festejos por el título.