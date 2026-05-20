Fecha confirmada para Estudiantes vs Rosario Central por 16 avos de final de Copa Argentina

Atento a lo ordenado por la AFA, los 16avos de Copa Argentina se jugarán antes de comenzar el Mundial 2026 y el partido entre Estudiantes y Rosario Central ya tiene fecha confirmada.Según se informó, el encuentro entre Pincha y el Canalla será el domingo 31 de mayo. Por el momento, no se informó cuál será el horario y la sede.

Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial.



Según se informó, el encuentro entre Pincha y el Canalla será el domingo 31 de mayo. Por el momento, no se informó cuál será el horario y la sede.Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial.



Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial.

