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Fecha confirmada para Estudiantes vs Rosario Central por 16 avos de final de Copa Argentina

Por Redacción

Atento a lo ordenado por la AFA, los 16avos de Copa Argentina se jugarán antes de comenzar el Mundial 2026 y el partido entre Estudiantes y Rosario Central ya tiene fecha confirmada.Según se informó, el encuentro entre Pincha y el Canalla será el domingo 31 de mayo. Por el momento, no se informó cuál será el horario y la sede.
Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial. 

Según se informó, el encuentro entre Pincha y el Canalla será el domingo 31 de mayo. Por el momento, no se informó cuál será el horario y la sede.Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial. 

Se estima que San Nicolás puede ser el candidato aunque se aguarda la confirmación oficial. 

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