Fernández se recibió de maestro

Gustavo Fernández cerró la temporada de la mejor manera, ya que se consagró campeón del Masters de tenis adaptado tras vencer en la final al británico Alfie Hewett.

El argentina hizo historia al quedarse con el trofeo del torneo que reunió a los mejores del año en su categoría. En el partido decisivo disputado en Barcelona, logró revertir el marcador ante el primer cabeza de serie, imponiéndose por 2-6, 6-4 y 6-1.

En semifinales, el “Lobito” Fernández había eliminado al español Martín de la Puente con un contundente 6-1 y 6-2. Por su parte, Hewett había derrotado en esta instancia al francés Stéphane Houdet por 6-1 y 6-2. La competencia se desarrolló en el Centre Internacional de Tennis de Cornellà.

El tenista argentino (32 años, nacido, en Río Tercero, provincia de Córdoba) expresó su alegría por el título en un extenso posteo en su cuenta de Instagram.

“Increíble manera de cerrar el año volviendo a ganar un título grande después de muchos años. La persona que había ganado el último en 2019 es completamente distinta a la que gana esto hoy (por ayer)”, escribió Fernández.

El tenista también hizo referencia a su vida personal, señalando que este año había sido particularmente especial para él, ya que se convirtió en padre por primera vez. Junto a su pareja, dieron la bienvenida a su hijo, René.

“Pasaron muchísimas cosas en el medio y me enorgullece profundamente volver a lograrlo acompañado por las personas que estuvieron siempre a mi lado en todos los momentos”, agregó el tenista cordobés.

Fernández continuó agradeciendo a su equipo de trabajo, destacando el esfuerzo compartido. “Orgulloso de nuestro trabajo, Jony Abadie, porque siempre lo seguimos intentando, lo tenemos más que merecido. Un cierre de año que abre con mucha ilusión lo que se viene. Ahora a disfrutar. Gracias a todos por acompañar y los que siempre se toman el tiempo de mandar su cariño y buena vibra”, concluyó.

GRAN DEBUT DE ZVEREV

El alemán Alexander Zverev tuvo un sólido debut en las ATP Finals 2026 de Turín, el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada. El número uno del planeta pudo con Rafael Jódar y sorteó con éxito la primera jornada correspondiente al grupo John McEnroe.

Zverev, ganador este año de Roland Garros y el US Open, los dos primeros torneos de Grand Slam de su carrera, superó sin complicaciones al jugador español (10 del escalafón y debutante en el torneo que cierra el año) por 6-4 y 6-4 tras una hora y media de juego.

En los siguientes cruces, Zverev tendrá que enfrentar al francés Arthur Fils y al estadounidense Ben Shelton. Frente al francés, el alemán lidera el historial 5-2, En tanto que contra el estadounidense ostenta un contundente registro de 6 triunfos y ninguna derrota. El último, en la final del US Open 2026.