Ferreiro, cercano a Tapia, se tuvo que “escapar”

La Comisión Directiva de Nueva Chicago utilizó las redes sociales oficiales del club para pedirle disculpas a sus socios por el descenso a la Primera B Metropolitana, que conforma un “fracaso deportivo” para el club.

En tanto, el dirigente Daniel Ferreiro, muy cercano a Claudio Tapia y siempre propenso a criticar a Estudiantes, presentó su renuncia en medio de una lluvia de críticas e insultos.

Los mandatarios del club manifestaron un “profundo dolor” por “no haber estado a la altura” de la confianza depositada por sus hinchas, además de asegurar que las actividades continuarán su curso normal y se tomarán una semana para anunciar las primeras medidas.

Nueva Chicago cayó por 2-0 ante Chacarita en un clásico que definió su descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, a la que vuelve tras 12 años.

En el día posterior a un duro descenso que incluyó incidentes en las inmediaciones del estadio del “Verdinegro” después del partido, la dirigencia del conjunto del barrio porteño de Mataderos le pidió disculpas a sus hinchas por la “tristeza” que les provocaron.

“Sabemos cuánto significa Chicago en la vida de cada uno de ustedes y de nosotros” continúa el mensaje, que lamenta haber “fallado” y no estar a la altura del “esfuerzo de cada socio y cada familia, que sostiene al club”.

Además de agradecerle a los hinchas por la “muestra de lealtad y amor” que dejaron clara al acompañar al equipo “en los momentos más difíciles”, la dirigencia calificó al momento como un “fracaso deportivo” y asumieron la responsabilidad por “las decisiones tomadas y los errores cometidos en la conducción del fútbol profesional”.

“Comprendemos la bronca, respetamos las críticas y nos corresponde dar las explicaciones que nuestros socios e hinchas merecen” sigue el comunicado, que también agrega que transitan un momento de “autocrítica y replanteos”, con decisiones y medidas que empezarán a ser comunicadas en la próxima semana.