Ferreyra dirigirá al Lobo y Falcón Pérez al Pincha

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la undécima fecha del Torneo Clausura. Bryan Ferreyra será el encargado de impartir justicia en Independiente Rivadavia-Gimnasia (viernes a las 21.30) mientras que Yael Falcón Pérez dirigirá el lunes a las 19.00 Estudiantes-Gimansia de Mendoza.

Para el partido en el Bautista Gargantini, Bryan Ferreyra estará acompañado por los asistentes Damián Espinoza y Gisella Bosso, mientras que el Cuarto árbitro será Pablo Núñe. El el VAR estará a cargo Lucas Novelli con la colaboración de Mariano Ascensi.

En UNO, Yael Falcón Pérez contará con Miguel Savorani y Juan Del Fueyo en las líneas con Agustín Vegetti como Cuarto árbitro. El el VAR estará Sebastián Habib, asistido por Laura Fortunato.

Los árbitros del resto de los partidos son: el viernes Independiente- Instituto (Hernán Mastrangelo) y Boca -Unión (Sebastián Martínez). El sábado Defensa y Justicia-San Lorenzo (Luis Lobo Medina), Atlético Tucumán-Barracas Central (Nicolás Ramírez) y Newell’s-Lanús (Darío Herrera). El domingo jugarán Huracán-Aldosivi (Nazareno Arasa), Talleres-Belgrano (Facundo Tello), Argentinos-Tigre (Andrés Gariano) y Estudiantes (Río Cuarto)-Racing (Felipe Viola). El lunes cerrarán Deportivo Riestra-Central Córdoba (Andrés Merlos), Vélez-Platense (Sebastián Zunino) y Banfield-Rosario Central (Leandro Rey Hilfer).