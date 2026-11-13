Fiebre copera: los hinchas de Estudiantes agotaron los más de 120 micros que saca el club

Tras salir campeón anoche de la Supercopa, Estudiantes ya se pone el chip de la Copa Libertadores, que disputará el 28 de noviembre ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo. Y los hinchas lo viven a pleno, al punto que este viernes se informó que se agotaron los pasajes para los micros que fletará a Uruguay, a sólo 50 mil pesos.

"121 micros a Montevideo" ¡LA CARAVANA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA!", escribió el Pincha. En ese sentido precisó que "nuestros hinchas agotaron los micros dispuestos por el Club para alentar al equipo en la final de la CONMEBOL Libertadores. Junto a los colectivos otorgados a las diferentes agrupaciones alcanzamos las 121 unidades, lo que representa una movilización sin precedentes en la historia del Club".

Cabe recordar que el expendio se llevó a cabo mediante ventanas por ranking que no garantizaron disponibilidad en ninguna de sus etapas, con el fin de ordenar los flujos de compra. Además se indicó que la venta de pasajes era independiente de la compra de entradas y que era responsabilidad de los pasajeros contar con la documentación requerida por migraciones para su paso por la frontera.

De esta forma, con el objetivo de acompañar el esfuerzo económico que representa estar presente en una nueva final continental, Estudiantes asumió el 70% del costo del traslado, permitiendo que sus socios y socias puedan acceder al viaje por un valor de 50.000 pesos por persona. Esta iniciativa formó parte del compromiso institucional de acompañar a quienes siguen al equipo en cada competencia, especialmente en un año marcado por los numerosos viajes y el esfuerzo que implica estar presentes en las distintas instancias de la Copa. Como el de ayer a Córdoba, donde el equipo de Cacique Medina superó por 3 a 2 a Independiente Rivadavia para levantar la Supercopa, su estrella 17 o la 20, si se cuentan los títulos de la era amateur.

Para quienes sacaron los pasajes puestos a a la venta por Estudiantes deben saber que la salida será el viernes 27 de noviembre desde el Estadio UNO, en un horario que se confirmará oportunamente de acuerdo con las disposiciones de los organismos de seguridad. El recorrido no contempla paradas intermedias y el regreso se realizará inmediatamente después de finalizado el partido.

Documentación para viajar a Uruguay

Asimismo, Estudiantes informó qué documentación deberán portar los hinchas para ingresar a Uruguay. "Cada persona será responsable de contar con la documentación necesaria para salir de Argentina e ingresar a Uruguay, de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de ambos países", precisaron desde el Club.

Se recomienda verificar con anticipación la vigencia y el estado de los documentos de viaje, así como las autorizaciones correspondientes en caso de viajar con menores de edad. Los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Migraciones. "El cumplimiento de las condiciones migratorias será responsabilidad de cada pasajero. Quienes no cuenten con la documentación exigida no podrán continuar el viaje hacia Uruguay", concluyeron.