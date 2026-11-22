Como era de esperarse, y más tratándose de una final, pese a la distancia, los hinchas xeneizes se las ingeniaron para decir presente en tierras barranquilleras, donde desde varios días antes ya hicieron sentir su presencia y la superioridad numérica frente a los fanáticos de Atlético Mineiro, que asistieron en menor número.

Vestidos con los clásicos colores azul y oro, hinchas de todas las franjas de edad no quisieron perderse la chance de estar en el estadio Metropolitano para alentar a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que volvieron a disputar una final continental tras tres años.

No sólo desde Argentina llegó la banca para la escuadra de la Ribera, si no que desde todas de partes del mundo, como Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido, debido a que muchos hinchas radicados allí aprovecharon para asistir a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. También, muchos colombianos, se inclinaron por el xeneize, que en la época de Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, Boca cosechó mucha adhesión por esas latitudes.

Tanto en la previa, como durante y luego del encuentro, con la coronación concretada, el equipo del Vasco fue local en Barranquilla, donde uno de los estadios donde suele disputar sus partidos la Selección Colombia se vistió por un día con los colores azul y oro para ir en busca de una nueva Copa Sudamericana, la tercera de su historia.

Ni la máxima agobiante de 32º fue suficiente para aplacar el aliento de la gran cantidad de hinchas de Boca que desde temprano comenzaron a llenar su sector, para no perderse nada de lo que englobó la final, la cual el Xeneize disputó por tercera vez en su historia en esta competencia.

Tantas horas de espera e inconvenientes para hacerse de una entrada, tanta ingeniería financiera y organizativa para decir presente ante el Galo, tuvo su recompensa con el pitazo final del uruguayo Andrés Matonte, que decretó el fin de una racha de dieciocho años sin ganar un trofeo continental.

Tanta fidelidad y devoción por los colores, el fútbol decidió recompensarlo, para desatar la fiesta en el estadio Metropolitano de Barranquilla, que luego se trasladó a las calles de la ciudad colombiana, que gracias a la final copera tuvo muchos visitantes y alteró su habitual ritmo de vida para recibir a la gran cantidad de turistas que se acercaron a seguir la final del segundo certamen más importante a nivel Sudamérica.

Aquellos que no tuvieron la fortuna o el bolsillo para poder estar en Colombia, una vez concretada la victoria, salieron a festejar en distintos lugares de la República Argentina con fuegos artificiales, camisetas y banderas por la obtención, que tuvo una de las mayores convocatorias en la 9 de julio, más precisamente el Obelisco, para dar rienda suelta a la alegría por el logro de una nueva estrella que tiene otro sabor, por el mencionado dato de que hacía varios años que el Xeneize venía tras la búsqueda de un logro fuera del país.

Pese a la emoción y la alegría lógica por la coronación, poco tiempo después de ser campeones de Copa Sudamericana, tanto hinchas como plantel tendrán que poner manos a la obra para ir por uno de los otros objetivos que tiene Boca, el torneo Clausura 2026, en donde por los octavos de final recibirá a Independiente Rivadavia, el próximo miércoles 25 de noviembre, buscando seguir con vida en uno de los frentes abiertos que le queda al conjunto de Rodolfo Arruabarrena antes del cierre del 2026.

Mientras tanto, por estas horas, el hincha se da el lógico espacio para desatar su euforia por la llegada de una nueva estrella para seguir poblando la amplia y variada vitrina azul y oro, que vuelve a recibir una Copa Sudamericana, luego de la que levantó en 2005.

Boca copó tierras colombianas y los hinchas se trajeron la gran recompensa que fueron a buscar