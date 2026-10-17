Fin de semana libre tras la victoria

No hubo descanso para los jugadores triperos luego del triunfo en el Ducó. El cronograma de trabajo del cuerpo técnico incluyó un regreso a las prácticas ayer por la mañana, con un breve regenerativo para los titulares del encuentro ante Huracán y trabajos físicos compensados con fútbol para aquellos que no tomaron parte del compromiso en Parque Patricios.

Más allá de que -en un primer momento- el único día libre iba a ser mañana, se resolvió darle dos jornadas de descanso a los futbolistas, quienes volverán a las prácticas el lunes en Estancia Chica.

Gimnasia jugará el próximo viernes ante Sarmiento en el Bosque. Para ese partido no estará Agustín Colazo, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho. Tampoco Bautista Barros Schelotto, para quien se terminó el año ya que será intervenido quirúrgicamente de los dos hombros por luxaciones recidivantes. Jeremías Merlo también estará al margen del encuentro ante el Verde por una lesión muscular.

Sin novedades en el pago a los empleados

Ya pasó la primera quincena de octubre y no hay novedades en el pago de los salarios a los empleados nucleados en el gremio Utedyc, más allá del pago inicial del 25% del sueldo de setiembre conjuntamente con el saldo restante del mes anterior. El atraso se ha hecho crónico y genera una enorme preocupación en los trabajadores del club.