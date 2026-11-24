La Cancillería argentina difundió una guía con información sobre documentación, pasos fronterizos, entradas, traslados y seguridad para quienes acompañen al Pincha en la definición ante Palmeiras, el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

A pocos días de la final de la Copa Libertadores, los hinchas de Estudiantes que viajen a Uruguay para acompañar al equipo ante Palmeiras cuentan con una serie de recomendaciones oficiales para organizar el traslado y evitar inconvenientes durante la estadía.

La Cancillería argentina publicó una guía destinada a los simpatizantes que asistirán a la definición del sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El documento reúne información sobre los requisitos para cruzar la frontera, la documentación necesaria, las condiciones de ingreso al estadio y los contactos de emergencia.

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la documentación. Para ingresar a Uruguay y regresar a la Argentina es obligatorio presentar el DNI físico o el pasaporte vigente y en buen estado. El documento digital de Mi Argentina no es válido para viajar al exterior. En caso de trasladarse con menores de edad, también se deben verificar las autorizaciones correspondientes y llevar la partida de nacimiento original cuando sea necesaria.

Entradas y pasos fronterizos

Desde Cancillería recomendaron adquirir las entradas únicamente a través de los canales oficiales y evitar la reventa informal, especialmente las ofertas que circulan por redes sociales y pueden corresponder a tickets falsos o duplicados.

Para quienes viajen en auto, los principales pasos fronterizos son Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto. Se aconseja consultar el estado de los cruces y las posibles demoras antes de salir, además de realizar los trámites migratorios correspondientes.

En caso de trasladarse en vehículo particular, será necesario contar con licencia de conducir vigente en formato físico, documentación del automóvil y comprobante del seguro de responsabilidad civil internacional del Mercosur. También se deberá gestionar con anticipación el Pase Turista para los peajes.

Otro dato importante es que en Uruguay rige la tolerancia cero de alcohol para conducir y existen controles de velocidad mediante radares.

Qué tener en cuenta para ingresar al estadio Centenario

La guía también detalla los elementos que no estarán permitidos en los accesos al estadio. De acuerdo con las disposiciones de seguridad de la Conmebol, no se podrá ingresar con botellas, latas, envases de bebidas, pirotecnia, bombas de humo, láseres, papel picado ni rollos de papel.

Las banderas y pancartas deberán respetar las dimensiones autorizadas por la organización. Además, se recomienda concurrir con pocas pertenencias, ya que los bolsos podrán ser revisados durante los controles.

Las autoridades uruguayas también podrán realizar controles de alcoholemia en los accesos e impedir el ingreso de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

Por otra parte, Cancillería recordó que rigen las normas contra los cantos racistas y los actos discriminatorios contempladas en los reglamentos de la AUF, la Conmebol y la FIFA.

Emergencias y asistencia consular

Ante cualquier emergencia general, el número de contacto en Uruguay es el 911. Para solicitar auxilio mecánico en rutas se encuentra disponible la Corporación Vial del Uruguay, al teléfono +598 2622 3000.

En caso de pérdida o robo de documentación, se deberá realizar la denuncia policial y comunicarse con el Consulado argentino más cercano. En Montevideo funciona en Wilson Ferreira Aldunate 1281.

También hay representaciones consulares en Maldonado, Fray Bentos, Salto, Colonia del Sacramento y Paysandú.

Por último, Cancillería recomendó contar con un seguro de asistencia al viajero o cobertura médica válida en Uruguay, llevar la medicación habitual en su envase original y verificar las condiciones de uso internacional de las tarjetas bancarias y del servicio de roaming.

Con miles de hinchas de Estudiantes movilizándose hacia Montevideo para acompañar al equipo en busca de la Copa Libertadores, las recomendaciones apuntan a facilitar el viaje y evitar contratiempos antes y después de la final.