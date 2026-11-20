Frente a un marco multitudinario que colmó las tribunas del Hipódromo de La Plata en el feriado por el aniversario de la ciudad, Adorado Rim (número 11) escribió la página más gloriosa de su campaña al adjudicarse la edición 2026 del Gran Premio Internacional Dardo Rocha (G1), la prueba máxima del calendario hípico platense.

El final fue de película, porque el ganador se metió entre los caballos que iban al frente y logró sacarle un cuerpo y medio al favorito, The Gladiator’s Hat (7).

La jornada fue estupena en el Hipódromo, con tribunas colmadas y un clima familiar. Por suerte otra vez el sol acompañó. Estuvieron el Gobernador Axel Kicillof, el Intendente Julio Alak y dirigentes provinciales, como el presidente de Lotería y Casinos Gonzalo Atanasof.

En su primera incursión oficial sobre los exigentes 2400 metros de arena -tras haber desarrollado gran parte de su campaña en distancias intermedias-, el hijo de Remote y Adorada Nistel, criado por el Haras Firmamento, demostró una notable capacidad de fondo y cerró la jornada con un registro de 2 minutos 29 segundos y 22 centésimas, abonando un dividendo de $13,35 a ganador.

Desde la suelta, el zaino de 5 años se mantuvo expectante, sin perderle pisada a los punteros Sono Perfetto (4) y Vota Bien (9). Al ingresar en la recta final, el gran favorito y ganador de la edición 2025, The Gladiator’s Hat, parecía encaminarse hacia un histórico doblete al desbordar por fuera.

Sin embargo, cuando William Pereyra le pidió el esfuerzo decisivo, Adorado Rim “cambió de marcha” con un impulso arrollador. En los metros finales pasó de largo para dominar al campeón defensor y cruzar el disco con un cuerpo y medio de ventaja. El podio lo completó el representante riocuartense Private Blend (mandil 10), que cumplió una destacada actuación al finalizar tercero a solo una cabeza del escolta.

Una semana inolvidable para el Stud El Gran Robert

La victoria desató el delirio de la barra del Stud El Gran Robert, una caballeriza que tras esperar más de una década por un triunfo de Grupo 1 logró conquistar las dos carreras más emblemáticas sobre arena del país en menos de una semana: el pasado sábado había festejado en Palermo con Hi Pocho en el Gran Premio Nacional (G1), y ayer repitió en La Plata con este ejemplar adquirido apenas unos meses atrás en un remate de caballos en entrenamiento. Además de la bolsa millonaria de 160 millones de pesos, el equipo vencedor se llevó por primera vez la nueva estatuilla oficial del Dardo Rocha, una escultura que fusiona la figura de un caballo con un disco de llegada, diseñada por el egresado de la UNLP Jerónimo Byrne.