Flamengo pidió los puntos ante Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo. El club carioca presentó un reclamo en la Conmebol porque el Pincha utilizó al defensor, con la habilitación que le había dado el TAS. El Pincha tiene hasta la próxima semana para presentar su descargo.

Flamengo quiere conseguir "en el escritorio" la clasificación a la final de la Copa Libertadores que perdió en el Maracaná ante Estudiantes: presentó un recurso en la Conmebol porque el Pincha utilizó a Marcos Rojo, habilitado por el TAS.

Teniendo en cuenta los antecedentes y sobre todo, que Rojo jugó habilitado por el propio Tribunal Arbitral del Deporte, el reclamo del Mengao debería ser rechazado.

Dopping positivo para Jorginho en el Flamengo

El italo-brasileño Jorginho dio positivo en la primera prueba de antidoping y espera la contraprueba, pero podría recibir una dura suspensión de entre seis meses a dos años.

Este martes 27 de octubre será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

Jorginho falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores, que finalmente quedó para Estudiantes de La Plata.

El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, el cual no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador podría afrontar una suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.