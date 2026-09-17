Flamengo busca sellar el pase a las semifinales

Flamengo y Independiente del Valle buscarán esta noche el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores, cuando se enfrenten a partir de las 21:30 en el estadio mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El “Fla”, uno de los firmes candidatos a quedarse con el premio mayor, sacó dos goles de diferencia en el partido de ida, cuando se impuso 2-0 al equipo ecuatoriano, con los goles de Bruno Henrique y Léo Pereira, a quince minutos del final.

Con la victoria, el Mengao quedó muy bien parado en la serie, que se definirá esta noche.

Allí, buscará el pase para meterse entre los cuatro mejores del continente, un desafío que para Independiente del Valle, ahora, se presenta un poco más complejo por la desventaja.

Flamengo formaría con Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Plata, Pedro o Bruno Henrique, Samuel Lino.