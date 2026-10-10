Flamengo en pie de guerra con los arbitrajes

Flamengo empató 2-2 el jueves contra Santos como visitante y el Club publicó ayer un durísimo comunicado contra el árbitro de ese partid, Anderson Daronco, y los arbitrajes en general.

“La actuación del árbitro de campo en el partido y Rodolpho Toski Marques, responsable del VAR, estuvo marcada por errores graves, falta de criterio y completa ausencia de autoridad. En el primer tiempo, Barreal protagonizó una entrada violenta sobre Carrascal, en una jugada clara de juego brusco grave. En cualquier campeonato del mundo resultaría en expulsión. Daronco aplicó solo la tarjeta amarilla, mientras que el VAR ni siquiera recomendó una revisión. En la segunda mitad, el Flamengo fue triplemente perjudicado en una sola jugada. Tras un toque de brazo de Jorginho, sin ningún movimiento deliberado, Daronco marcó falta y aplicó tarjeta amarilla. Después de una intervención desastrosa del VAR, la decisión se cambió a penal y expulsión. Además de las dos sanciones discutibles, el partido quedó paralizado por 9 minutos y 56 segundos, récord de interrupción en una jugada con intervención del VAR en la historia del Brasileirão. La demora expuso la inseguridad del arbitraje, perjudicó el desarrollo del juego y trajo consecuencias que van más allá del encuentro. El Flamengo no solo se quedó con un jugador menos en el campo, sino que también perderá a Jorginho para el próximo compromiso, en plena recta final de la disputa por el título. ¿Cómo justificar tal sanción en una jugada que generó tantas dudas, al punto de requerir casi diez minutos para una decisión? Pocos minutos después, un nuevo penal fue marcado para el Santos, esta vez por infracción de Luiz Araújo. Sin embargo, la falta que dio origen a la jugada simplemente no existió. Además de las jugadas citadas, Daronco y Toski demostraron falta de uniformidad en los criterios, alternando el rigor a lo largo del partido, aparentemente en reacción a los cambios en el marcador. Curiosamente, los mismos profesionales están programados para actuar el próximo domingo, en el clásico entre Palmeiras y Corinthians, partido de un competidor directo del Flamengo en la disputa por el título. Los números del Brasileirão ayudan a dimensionar las distorsiones y la falta de criterio. En 29 partidos, el Flamengo acumula siete expulsiones, siendo el segundo club con más tarjetas rojas. Flamengo trabaja con seriedad y trata al fútbol con la responsabilidad que merece. No reclama privilegios. Exige solo que las reglas se cumplan con rigor, coherencia e imparcialidad”.