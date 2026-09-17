Flamengo o Independiente del Valle, el rival del Pincha en semifinales

Estudiantes ya está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 2026 y comienza a conocer el camino que deberá recorrer para alcanzar la gran final. El equipo platense enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle, mientras que la otra llave tendrá como protagonistas a Palmeiras y Fluminense.

La serie que tendrá al Pincha como protagonista comenzará en La Plata. El partido de ida está previsto para el martes 13 o miércoles 14 de octubre, mientras que la revancha se disputará una semana más tarde, el martes 20 o miércoles 21, en Brasil o Ecuador, dependiendo de cuál sea el equipo que avance. Los horarios todavía no fueron confirmados y se definirán una vez que hayan concluido todos los cruces de cuartos de final.

Estudiantes vuelve así a disputar una semifinal de la Copa Libertadores después de 17 años y mantiene vivo el sueño de alcanzar nuevamente una final continental. En caso de superar la serie, tendrá por delante el último desafío: la definición del torneo, programada para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Del otro lado del cuadro, Palmeiras y Fluminense también buscarán su lugar en la final. La ida de esa serie se jugará el 13 o 14 de octubre y la vuelta, el 20 o 21. Para Estudiantes, la mirada ya está puesta en el próximo rival y en una instancia que volverá a poner al club platense en el centro de la escena del fútbol sudamericano.