Flamengo presiona fuerte a la Conmebol

Mientras pasan las horas y todavía no se confirma la venta de entradas, cantidad de tickets disponibles para cada club y precios, la Conmebol hace silencio y Flamengo presiona con sus medios para lograr que le den el partido ganado por la “mala inclusión de Marcos Rojo”, una severa multa económica para Estudiantes o al menos conseguir que el defensor no pueda jugar la final.

Mientras que buena parte de sus hinchas le piden en las redes a sus dirigentes que dejen de exigir los puntos porque esa una “vergüenza”, lo concreto es que los empresarios que manejan al Club insisten con su reclamo y desde la página oficial y con miles de periodistas influencers de su país instalan que tienen muchas posibilidades de conseguir llegar a Monteivdeo a jugar la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras pese a haber perdido en la cancha y rematando solo tres veces al arco en 180 minutos con un plantel que vale lo mismo que todo el fútbol argentino.

“Feo y ridículo”

La presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, arremetió con dureza contra el Flamengo tras el reclamo formal presentado por el club carioca ante la Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo en el plantel de Estudiantes, vencedor de la serie semifinal de la Copa Libertadores.

En medio de un clima político caldeado en Brasil por la previa del balotaje presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro, la máxima mandataria del Verdão calificó la protesta de “fea y ridícula”.

“Qué feo, ¿no? Es ridículo. Lo que me interesa es que Palmeiras esté en otra final y lo hayamos conseguido en el campo. Y eso es lo que siempre tiene que pasar”, expresó Pereira en declaraciones a la televisión oficial del club, añadiendo que “es ridículo intentar usar subterfugios para alcanzar el éxito sin ningún motivo”.

En Brasil afirman que Conmebol podría torcer el rumbo del resultado pero los especialistas en Derecho deportivo dicen todo lo contrario y que nadie sacará al Pincha de la final.